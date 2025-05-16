Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι της Νάξου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή αντιμετώπισε το επιβατηγό-ταχύπλοο SUPER RUNNER JET, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας.

Το πλοίο, εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Ραφήνας με ενδιάμεσους σταθμούς την 'Ανδρο, την Τήνο, τη Μύκονο και την Πάρο, με τελικό προορισμό τη Νάξο.

Κατά την προσπάθεια προσέγγισης αποκολλήθηκε η άγκυρα του πλοίου και αναμένεται η συνδρομή ρυμουλκού για την ασφαλή πρόσδεση του στο λιμάνι.

Στο σκάφος επιβαίνουν 134 επιβάτες, 5 Ι.Χ. οχήματα, 1 δίκυκλο και 38 μέλη πλήρωμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.