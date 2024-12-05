Οι Μπαχάμες λένε αρνήθηκαν πρόταση Τραμπ να υποδεχθούν απελαθέντες μετανάστες

Το αρχιπέλαγος των Μπαχαμών έκανε σήμερα γνωστό πως αρνήθηκε μια πρόταση της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ να υποδεχθεί μετανάστες από άλλες χώρες που έχουν απελαθεί από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού αυτής της μικρής χώρας της Καραϊβικής.

«Αυτή η πρόταση παρουσιάστηκε στην κυβέρνηση των Μπαχαμών, όμως ο πρωθυπουργός τη μελέτησε και κατηγορηματικά την απέρριψε», ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου η κυβέρνηση αυτής της χώρας της Κοινοπολιτείας των Εθνών.

Όπως μεταδίδει το NBC News, η ομάδα του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου κατήρτισε έναν κατάλογο χωρών που θα επιθυμούσε να υποδεχθούν απελαθέντες μετανάστες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα ορκιστεί πρόεδρος των ΗΠΑ την 20η Ιανουαρίου, υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ότι θα προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών.

Το δελτίο Τύπου, που εξέδωσαν οι υπηρεσίες του επικεφαλής της κυβέρνησης Φίλιπ Ντέιβις, αναφέρεται στην «πρόταση της ομάδας μετάβασης του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ προκειμένου οι Μπαχάμες να αποδεχθούν πτήσεις με απελαθέντες μετανάστες άλλων χωρών».

«Οι Μπαχάμες απλά δεν έχουν τους πόρους για να ικανοποιήσουν ένα τέτοιο αίτημα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Μετά την άρνηση αυτής της πρότασης από τον πρωθυπουργό, δεν υπάρχουν άλλες συζητήσεις με την ομάδα μετάβασης του Ντόναλντ Τραμπ ή με οποιαδήποτε άλλη οντότητα για αυτό το θέμα. Η κυβέρνηση των Μπαχαμών εμμένει στη θέση της».

Στο αρχιπέλαγος των Μπαχαμών ζουν περίπου 40.000 κάτοικοι.

Σύμφωνα με το NBC News, ο κατάλογος που κατήρτισε η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις Μπαχάμες, τον Παναμά, τη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.