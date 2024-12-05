Συρία: Ο ηγέτης των ανταρτών συνεχάρη κατοίκους της Χάμα «για τη νίκη τους»

Ο ηγέτης του συνασπισμού των ανταρτών που κατέλαβαν σήμερα τη Χάμα έστειλε ένα μήνυμα υπογράφοντας, για πρώτη φορά, με το πραγματικό όνομά του, αφού επί χρόνια χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Άμπου Μοχάμεντ Αλ Τζουλάνι.

«Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Χάμα για τη νίκη τους» ανέφερε στο μήνυμα που συνοδεύεται από μια φωτογραφία του Τζουλάνι και υπογράφεται από τον «διοικητή Άχμεντ αλ Σάρεχ».

Ο Τζουλάνι, ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής, ισλαμιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), αναφερόταν στην κατάληψη της Χάμα, τέσσερις ημέρες αφού οι αντάρτες κατέλαβαν και το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού, της δεύτερης σε πληθυσμό πόλης της Συρίας.

Το μήνυμα αναρτήθηκε στο κανάλι των ανταρτών στο Telegram.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2021 στη δημόσια αμερικανική τηλεόραση PBS ο Τζουλάνι επιβεβαίωσε ότι το πραγματικό όνομά του είναι Άχμεντ αλ Σάρεχ και εξήγησε ότι το ψευδώνυμό του παραπέμπει στην καταγωγή της οικογένειάς του από το Γκολάν της Συρίας, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ. Ο 42χρονος Τζουλάνι είπε στο PBS ότι ο παππούς του εκτοπίστηκε από το Γκολάν όταν το κατέλαβαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες.

Η HTS, που θεωρείται πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, υποστηρίζει ότι δεν διατηρεί πλέον κανέναν δεσμό με τη τζιχαντιστική οργάνωση, από την οποία αποσπάστηκε το 2016, πέντε χρόνια μετά την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία. Την επόμενη χρονιά η ομάδα ονομάστηκε «Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ» και μέχρι σήμερα είναι στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ και της ΕΕ. Πολλοί ειδικοί προειδοποιούν ότι η οργάνωση δεν έχει ουσιαστικά διακόψει τους δεσμούς της με το τζιχαντιστικό παρελθόν της.

Την Τετάρτη, φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Telegram έδειχναν τον γενειοφόρο Τζουλάνι να χαιρετά τους υποστηρικτές του από ένα αυτοκίνητο με ανοιχτή οροφή, ενώ επισκεπτόταν την ακρόπολη του Χαλεπιού.

Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό των δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης ενάντια στους αντάρτες

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε σήμερα ότι το λιβανικό σιιτικό κίνημα στέκεται στο πλευρό των κυβερνητικών δυνάμεων του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, συμμάχου του κινήματος, απέναντι στην επίθεση ανταρτών-τζιχαντιστών που κατέλαβαν μέσα σε λίγες μέρες δύο μεγάλες πόλεις στη Συρία.

Σε τηλεοπτική ομιλία του, ο Κάσεμ κατήγγειλε τις επιθέσεις «τρομοκρατικών οργανώσεων» που «θέλουν να ανατρέψουν το καθεστώς στη Συρία».

«Δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους (...) Και εμείς, η Χεζμπολάχ, θα είμαστε, όσο μπορούμε, στο πλευρό της Συρίας για να αποτρέψουμε τους στόχους» των ανταρτών.

Αντάρτες και τζιχαντιστές της οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) εισήλθαν και κατέλαβαν σήμερα τη στρατηγικής σημασίας πόλη Χάμα στην κεντρική Συρία, έπειτα από την κατάληψη της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, του Χαλεπιού, πριν μέρες.

Ο αλ Σαντρ κάλεσε το Ιράκ και τις ιρακινές ένοπλες φατρίες να «μην αναμειχθούν» στις ένοπλες συγκρούσεις στη Συρία

Ο Ιρακινός ισχυρός σιίτης κληρικός και πολιτικός ηγέτης Μοκτάντα αλ Σαντρ κάλεσε σήμερα το Ιράκ και τις ιρακινές ένοπλες φατρίες να «μην αναμειχθούν» στις ένοπλες συγκρούσεις στη γειτονική Συρία.

Με ανάρτηση στο X, ο αλ Σαντρ τόνισε «την ανάγκη το Ιράκ, η κυβέρνησή του (...) οι πολιτοφυλακές και οι δυνάμεις ασφαλείας να μην αναμειχθούν στις υποθέσεις της Συρίας, όπως κάποιοι έχουν συνηθίσει να κάνουν στο παρελθόν. Η κυβέρνηση πρέπει ακόμη και να τους σταματήσει από το να το κάνουν αυτό».

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, ο ηγέτης της οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), που ηγείται των Σύρων ανταρτών στην επίθεσή τους, ο Άμπου Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι, προέτρεψε τον Ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ αλ-Σουντάνι να μην επιτρέψει στις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF) του Ιράκ να επέμβουν στη Συρία.

Οι PMF, γνωστές ως Χασντ αλ Σάαμπι στα αραβικά, συγκροτούνται από πολλές ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν που πολέμησαν στο παρελθόν στη Συρία για να βοηθήσουν τις καθεστωτικές δυνάμεις του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ να ανακαταλάβουν εδάφη που έπεσαν στα χέρια των ανταρτών στα πρώτα χρόνια του συριακού πολέμου.

«Προτρέπουμε και ελπίζουμε οι Ιρακινοί πολιτικοί, πρώτα και κύρια ο Μοχάμεντ αλ-Σουντάνι... να κάνουν το καθήκον τους για να αποτρέψουν μια επέμβαση της ιρακινής Χασντ αλ-Σάαμπι σε ό,τι συμβαίνει στη Συρία», είπε ο αλ Τζουλάνι.

Οι PMF είπαν ότι δεν έχουν αναπτυχθεί στη Συρία και διοικητές της οργάνωσης είπαν ότι θα το κάνουν μόνο κατόπιν εντολής της ηγεσίας τους.

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι πολλές εκατοντάδες μαχητές της ιρακινής πολιτοφυλακής έχουν αναπτυχθεί στη Συρία για να βοηθήσουν την κυβέρνηση να πολεμήσει τους αντάρτες που προελαύνουν.

Οι ΥΠΕΞ του Ιράκ, του Ιράν και της Συρίας συναντώνται στη Βαγδάτη για να συζητήσουν την κατάσταση στη Συρία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ Φουάντ Χουσέιν θα συναντηθεί αύριο με τους ομολόγους του της Συρίας και του Ιράν για να συζητήσουν την κατάσταση στη Συρία, μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράκ.

Η αυριανή συνάντηση οργανώθηκε μετά την αιφνιδιαστική προέλαση των Σύρων ανταρτών που ξεκίνησε πριν από περίπου δέκα ημέρες. Οι αντάρτες κατέλαβαν ήδη το Χαλέπι και στη συνέχεια, σήμερα, την πόλη Χάμα, που ήταν υπό τον έλεγχο του συριακού καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ΙΝΑ, ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Μπασάμ Σάμπαγ έφτασε ήδη στη Βαγδάτη. Ο Ιρανός υπουργός αναμένεται αύριο Παρασκευή στη χώρα.

Ορισμένοι Ιρακινοί μαχητές πέρασαν στις αρχές της εβδομάδας στη Συρία για να στηρίξουν τον Άσαντ. Ο υποστηριζόμενος από το Ιράν συνασπισμός παραστρατιωτικών οργανώσεων του Ιράκ Χασντ αλ Σαάμπι κινητοποιείται επίσης στα σύνορα με τη Συρία, διαβεβαιώνοντας ότι αυτό γίνεται αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους, ώστε να προλάβει μια διάχυση των συγκρούσεων και στο Ιράκ.

