Ο Γιώργος Αυτιάς από το Ευρωκοινοβούλιο αποκαλύπτει τι φέρνουν τα νέα ευρωπαϊκά κονδύλια

Tα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν για την Ελλάδα από τις νέες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέλυσε ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς μιλώντας στο skai.gr από το Στρασβούργο, δίνοντας έμφαση σε τέσσερις καίριους τομείς: τη στέγαση, την ενέργεια, την προστασία των συνόρων και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στέγαση: Περισσότεροι πόροι, διευρυμένα κριτήρια

Στο ζήτημα της στέγασης, όπως είπε ο κ. Αυτιάς, ο Επίτροπος Γιόργκενσεν επιβεβαίωσε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια διπλασιάζονται. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα λάβει 4 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά και τραπεζικά κεφάλαια, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης στη στέγη για νέους, ευάλωτους και οικογένειες. Τα ηλικιακά όρια για επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν έως τα 49 έτη, με τα 190.000 ευρώ από τα 240.000 να είναι άτοκα. Όπως τόνισε ο κ. Αυτιάς, αυτό συνιστά ουσιαστική στήριξη για χιλιάδες πολίτες που αδυνατούν να αποκτήσουν ή να ενοικιάσουν κατοικία.

Ενέργεια: Νέες συνδέσεις, χαμηλότερες τιμές

Αναφορικά με την ενέργεια, ο κ. Αυτιάς αναφέρθηκε στις νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ Ελλάδας και κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη μείωση των τιμών μέσω αυξημένου ανταγωνισμού. Καυτηρίασε το παρελθόν, όπου μια κλειστή ομάδα χωρών καθόριζε τις τιμές στην αγορά ενέργειας. Η νέα πολιτική της Ένωσης, όπως είπε, ανοίγει τον δρόμο για πιο δίκαιη και συμφέρουσα τιμολόγηση για τους πολίτες.

Σύνορα: Χρηματοδότηση για φράχτη και επιτήρηση

Σημαντική είναι και η εξέλιξη της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. «Τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Το νέο πακέτο χρηματοδότησης, που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ, αφορά τόσο τη συνέχιση του φράχτη στον Έβρο όσο και την ενίσχυση των θαλάσσιων συνόρων με ευέλικτα σκάφη της Frontex. Η απόφαση υποστηρίχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία συμμετέχει ο ίδιος, καλύπτοντας τα σύνορα από το Καστελόριζο έως τη Ρουμανία.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Καθετοποιημένη χρηματοδότηση

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε, εγκρίθηκε η καθετοποίηση της χρηματοδότησής τους από ευρωπαϊκά ταμεία, γεγονός που επιτρέπει απευθείας ενίσχυση χωρίς μεσάζοντες και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Τέλος, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο χρηματοδότησης της Τουρκίας όσο συνεχίζει τις προκλητικές της ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

