Ο Νόρμαν Τέμπιτ, βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας από το 1970 έως το 1992, υπουργός και πιστός υποστηρικτής της Μάργκαρετ Θάτσερ, πέθανε σε ηλικία 94 ετών, αναφέρουν σήμερα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα, ο Τέμπιτ είχε επιβιώσει της βομβιστικής επίθεσης εναντίον της κυβέρνησής της Θάτσερ το 1984 στο Μπράιτον, από τον Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός (IRA).

Τότε έμεινε για ώρες παγιδευμένος στα συντρίμμια του Grand Hotel ενώ η σύζυγός του, η Μάργκαρετ, έμεινε παράλυτη.

Το δεξί χέρι της Θάτσερ

Πρώην πιλότος επιβατικών αεροπλάνων και υπουργός, ο Τέμπιτ είχε βοηθήσει στη διαμόρφωση της προεκλογικής εκστρατείας που χάρισε στο Συντηρητικό Κόμμα μια σαρωτική νίκη το 1987 και στη «Σιδηρά Κυρία» της Βρετανίας μια τρίτη θητεία στην πρωθυπουργία.

Ο Τέμπιτ υπηρέτησε στο Υπουργικό Συμβούλιο από το 1981 έως το 1987 ως Υπουργός Απασχόλησης (1981–1983), Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας (1983–1985) και Καγκελάριος του Δουκάτου του Λάνκαστερ και Πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος (1985–1987).

Ως πολιτικός ενσάρκωσε αξίες του σκληρού πυρήνα του Συντηρητικού Κόμματος, επικρίνοντας τα εργατικά συνδικάτα, ζητώντας την αυστηροποίηση του ελέγχου της μετανάστευσης, κηρύσσοντας την επιστροφή σε παραδοσιακές ηθικές αξίες και λέγοντας στους ανέργους να πάνε να ψάξουν για δουλειά.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 υιοθέτησε σκληρή γραμμή εναντίον των ταραχών, λέγοντας σε ένα συνέδριο του κόμματος ότι, όταν ο πατέρας του πήγαινε για δουλειά, δεν εξεγειρόταν: «Ανέβαινε στο ποδήλατό του και έψαχνε για δουλειά».

Ο Νόρμαν Τέμπιτ γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 1931 στο Ένφιλντ του βόρειου Λονδίνου.

Ο πατέρας του, ο οποίος είχε μια σχετικά εύπορη ζωή ως κοσμηματοπώλης και ενεχυροδανειστής, είχε χάσει τη δουλειά του στη διάρκεια της κρίσης στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και είχε αναγκασθεί να βρει δουλειά ως οικοδόμος.

Πηγή: skai.gr

