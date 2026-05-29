Μεγαλοστέλεχος-μαϊμού παγίδευε ανέργους - Πώς του έδιναν μέχρι και στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο 27χρονος είχε στήσει μια πολυεπίπεδη βιομηχανία απάτης από τον Μάρτιο του 2024. Προσποιούμενος το υψηλόβαθμο στέλεχος σε ναυτιλιακές και εταιρείες εστίασης, προσέγγιζε άνεργους πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών.

Τους έκλεινε ραντεβού σε πολυτελή ξενοδοχεία και, με το πρόσχημα της πρόσληψης, υπεξαιρούσε από τα θύματα κρίσιμα προσωπικά δεδομένα.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούσε τα στοιχεία τους για να νοικιάζει διαμερίσματα τύπου AirBnb, τα οποία υπενοικίαζε παράνομα αποσπώντας προκαταβολές, ενώ παράλληλα άδειαζε τα σπίτια από συσκευές αξίας.

Του Μάκη Συνοδινού

Την απάτη... επάγγελμα είχε κάνει ένας 27χρονος ο οποίος αφού προσποιούνταν πως είναι υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρειών εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες που αναζητούσαν εργασία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο νεαρός, ο οποίος έπεσε στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ στο Παγκράτι, δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2024, ενώ τα θύματα του υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 100.

Η μεγάλη κομπίνα που είχε στήσει ο 27χρονος

Ο 27χρονος, ο οποίος είχε «ταλέντο» στην εξαπάτηση, παρουσιαζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρειών στον χώρο της εστίασης και της ναυτιλίας. Τα θύματα του τα εντόπιζε μέσω ιστοσελίδων αγγελιών εργασίας στις οποίες αναρτούσε αγγελίες με σκοπό την προσέγγιση υποψήφιων εργαζομένων.

Μόλις το υποψήφιο θύμα που ενδιαφερόταν για την αγγελία επικοινωνούσε μαζί του, αμέσως ο δράστης έβαζε σε εφαρμογή το σχέδιο του. Κανόνιζε συνάντηση - συνέντευξη μαζί του προκειμένου - όπως υποστήριζε - να τον προσλάβει, αν βέβαια πληρούσε τα απαραίτητα προσόντα.

Τα ραντεβού σύμφωνα με τις καταθέσεις των θυμάτων κλείνονταν πάντα σε πανάκριβα ξενοδοχεία ενώ αυτός παρουσιαζόταν ως μεγαλοστέλεχος με μεγάλες «άκρες» και πολύ καλός γνώστης της αγοράς.

Η αντίστροφη μέτρηση για τους ανυποψίαστους πολίτες ξεκινούσε όταν στη διάρκεια των συναντήσεων, ο 27χρονος τους έπειθε πως θα τους προσλάβει αποσπώντας τους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και προσωπικά έγγραφα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις ανθρώπων που «έπεσαν» στα δίχτυα του, τους έπειθε και του έδιναν από φωτοτυπίες ταυτότητας και εκκαθαριστικά εφορίας μέχρι τους κωδικούς τους πρόσβασης στο δημόσιο και τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Κατόπιν ο 27χρονος, ο οποίος είχε στήσει έναν μηχανισμό εξαπάτησης που άφησε άφωνους ακόμη και τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ που ερευνούν την υπόθεση, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, προέβαινε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων μέσω δημοφιλών ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Στη συνέχεια αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης των ίδιων διαμερισμάτων σε ιδιαίτερα χαμηλές-ελκυστικές τιμές και προγραμμάτιζε συναντήσεις με ενδιαφερόμενους ενοικιαστές.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, αποσπούσε χρηματικά ποσά ως προκαταβολές μισθωμάτων, με πρόσχημα τη δέσμευση της συμφωνίας ενοικίασης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αφαιρούσε από τα διαμερίσματα αντικείμενα αξίας, όπως τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματος στην περιοχή του Περιστερίου και μέσα σε δύο ημέρες, εξαπάτησε συνολικά 21 υποψήφιους ενοικιαστές αποσπώντας τους χρηματικό ποσό άνω των 22.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έως τώρα έρευνα έχουν ταυτοποιηθεί 94 περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών από τους οποίους έχει αποσπάσει 85169 ευρώ. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα συνεχίζεται καθώς τα θύματα ξεπερνούν τα 100 ενώ εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.