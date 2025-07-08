Σε απειλή για την εθνική ασφάλεια εξελίσσονται τα drones στη Βρετανία τα οποία στέλνουν «μεγάλες ποσότητες» ναρκωτικών και όπλων στις φυλακές.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής της Υπηρεσία Φυλακών του Ηνωμένου Βασιλείου, Τσάρλι Τέιλορ, προειδοποίησε ότι εγκληματικές συμμορίες στοχεύουν τις φυλακές και αποκομίζουν τεράστια κέρδη πουλώντας λαθραία προϊόντα σε έναν «ευάλωτο και βαριεστημένο» πληθυσμό των φυλακών. Επανέλαβε επίσης τις ανησυχίες του για τα drones που πραγματοποιούν τακτικές παραδόσεις σε δύο φυλακές Κατηγορίας Α, τη φυλακή υψίστης ασφαλείας Λονγκ Λάρτιν και τη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μάντσεστερ, οι οποίες κρατούν «τους πιο επικίνδυνους άνδρες στη χώρα», συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατών, σύμφωνα με το skynews.

Ο Τσάρλι Τέιλορ δήλωσε ότι «η αστυνομία και η σωφρονιστική υπηρεσία έχουν ουσιαστικά παραχωρήσει τον εναέριο χώρο» πάνω από αυτές τις δύο φυλακές υψίστης ασφαλείας, κάτι που, όπως είπε, θέτει σε κίνδυνο «την ασφάλεια του προσωπικού, των κρατουμένων και, τελικά, του κοινού».

«Η πιθανότητα τώρα να βλέπουμε δέματα βάρους έως και 10 κιλών να εισάγονται από σοβαρά οργανωμένα εγκλήματα σημαίνει ότι σε ορισμένες φυλακές υπάρχει πλέον μια ποικιλία ναρκωτικών», είπε. «Οτιδήποτε, από στεροειδή μέχρι κάνναβη, μέχρι πράγματα όπως μπαχαρικά και κοκαΐνη».

«Η τεχνολογία των drones εξελίσσεται ραγδαία... υπάρχει ένα επίπεδο κινδύνου που δημιουργούν τα drones, το οποίο πιστεύω ότι είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε δει στο παρελθόν», προειδοποίησε ο επικεφαλής επιθεωρητής - ο οποίος είπε επίσης ότι υπάρχει «θεωρητικά κίνδυνος» ένας κρατούμενος να δραπετεύσει μεταφέροντάς τον... drones.

Προέτρεψε την υπηρεσία φυλακών να «ελέγξει» το ζήτημα, δηλώνοντας: «Θα θέλαμε να δούμε την κυβέρνηση, τις υπηρεσίες ασφαλείας, να συνεργάζονται, να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, ώστε να μην υλοποιηθεί αυτός ο κίνδυνος».

Η έκθεση καθιστά σαφές ότι η φυσική ασφάλεια - όπως τα δίχτυα, τα παράθυρα και το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης - είναι «ανεπαρκής» σε ορισμένες φυλακές, συμπεριλαμβανομένης της φυλακής του Μάντσεστερ, με το «άπειρο προσωπικό» να «χειραγωγείται».

Ο Τσάρλι Τέιλορ είπε ότι υπάρχουν «βασικά» μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποτροπή της χρήσης drones, όπως το κούρεμα του γκαζόν, «ώστε να μην έχουμε πακέτα καμουφλαρισμένα με χλοοτάπητα».

Απαντώντας στην έκθεση, το Prison Advice and Care Trust (PACT) δήλωσε: «Η εύκολη πρόσβαση σε ναρκωτικά είναι βαθιά ανησυχητική και υπονομεύει τις προσπάθειες δημιουργίας χώρων αποκατάστασης».

Η έκθεση του Τέιλορ διαπίστωσε ότι ο υπερπληθυσμός εξακολουθεί να είναι αυτό που περιέγραψε ως «μείζον πρόβλημα», με αυξανόμενα επίπεδα βίας κατά του προσωπικού και μεταξύ των κρατουμένων, σε συνδυασμό με έλλειψη στοχευμένης δραστηριότητας.

Περίπου το 20% των ενήλικων ανδρών που απάντησαν σε έρευνες κρατουμένων δήλωσαν ότι ένιωθαν ανασφαλείς κατά τη στιγμή της επιθεώρησης, ποσοστό που αυξάνεται στο 30% στις φυλακές υψίστης ασφαλείας.

Η Άντρεα Κούμπερ, διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Χάουαρντ για την Ποινική Μεταρρύθμιση, δήλωσε: «Αυτή η έκθεση είναι μια λίστα ελέγχου για όλους τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση πρέπει να δώσει επειγόντως προτεραιότητα στη μείωση του αριθμού των φυλακών».

«Η μεταρρύθμιση του συστήματος ποινών είναι απαραίτητη και τα λογικά βήματα για τη μείωση του πληθυσμού των φυλακών θα έσωζαν ζωές».

