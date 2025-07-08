Πέντε ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη διάρκεια μαχών στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη λύπη του για ένα «δύσκολο πρωινό».

Οι 5 ισραηλινοί στρατιώτες, ηλικίας από 20 ως 28 ετών, σκοτώθηκαν χθες, Δευτέρα, το βράδυ ενώ επιχειρούσαν στην Μπέιτ Χανούν.

«Αυτό το δύσκολο πρωινό, όλος ο λαός του Ισραήλ υποκλίνεται και θρηνεί τους πεσόντες ηρωικούς μαχητές μας», έγραψε ο Νετανιάχου στο λογαριασμό του στο X.

On this difficult morning, the entire people of Israel bows its head and mourns over the loss of our heroic fighters, who gave their lives in the campaign to defeat Hamas and release our hostages. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 8, 2025

«Η αφόρητη είδηση ότι πέντε ηρωικά αγόρια έπεσαν στη Γάζα, τα περισσότερα απ' αυτά μαχητές του υπερορθόδοξου τάγματος Νετζάχ Γεχούντα, είναι σπαρακτική», έγραψε στο λογαριασμό του στο X ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ.

«Για το καλό των μαχητών, για τις οικογένειές τους, για τους απαχθέντες, για το Κράτος του Ισραήλ: αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», έγραψε από την πλευρά του ο Γιαΐρ Λαπίντ, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης».

Άλλοι δύο στρατιωτικοί τραυματίσθηκαν σοβαρά στη διάρκεια της ίδιας σύγκρουσης, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

«Προσπαθούσαν να σώσουν τραυματίες»

Σύμφωνα με στρατιωτικούς ανταποκριτές ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, τουλάχιστον δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξερράγησαν με στόχο μια δύναμη πεζικού που επιχειρούσε πεζή στη ζώνη της Μπέιτ Χανούν.

Στη διάρκεια της προσπάθειάς τους να απομακρύνουν τους τραυματίες, οι στρατιώτες δέχθηκαν πυρά.

Τουλάχιστον 445 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρκατορείου.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά από μια άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται στα επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Τουλάχιστον 57.523 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη λωρίδα της Γάζας κατά την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία αντιποίνων, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα, τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

