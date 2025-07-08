Πανικός προκλήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής σε μία γεμάτη πτήση από τη Φλόριντα με προορισμό την Βιρτζίνια των ΗΠΑ, όταν ένας επιβάτης ισχυρίστηκε ότι έχει μαζί του βόμβα.

Ο Taj Malik Taylor, 27 ετών – ψυχιατρικός ασθενής ο οποίος είχε πάρει πρόσφατα εξιτήριο από την κλινική που νοσηλευόταν – σκόρπισε τον τρόμο στην πτήση 1023 της Allegiant Air με 177 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, λέγοντας στον επιβάτη δίπλα του ότι το λάπτοπ που είχε μαζί του ήταν βόμβα.

Passenger allegedly makes bomb threats on packed flight midair, forcing emergency landing: ‘My laptop is a bomb’ https://t.co/n2a7umHr9h pic.twitter.com/WSHgG3v3c7 — New York Post (@nypost) July 8, 2025

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Pinella, λιγότερο από μία ώρα μετά την απογείωση της πτήσης, ο Taylor φέρεται να είπε στον συνεπιβάτη του: «Έχω βόμβα», τουλάχιστον δύο φορές.

Όταν ο παγωμένος συνεπιβάτης τον ρώτησε τι εννοεί, ο Taylor φέρεται να τους έδειξε τον φορητό υπολογιστή του και να δήλωσε: «το λάπτοπ μου είναι βόμβα».

Ο συνεπιβάτης του τότε ενημέρωσε αμέσως τους αεροσυνοδούς για τις απειλές του Taylor, με αποτέλεσμα ο πιλότος να γυρίσει το αεροσκάφος και να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Σεντ Πιτ-Κλιάργουοτερ .

'My laptop is a bomb': Passenger tells others, forces emergency landing https://t.co/peyIlCrbyA — USA TODAY (@USATODAY) July 8, 2025

Η αστυνομία επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο, συνέλαβε τον 27χρονο και ερεύνησε τις αποσκευές του.

Ο Taylor - πρώην αστέρας του ποδοσφαίρου λυκείου στο Λάργκο της Φλόριντα και βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ - κατηγορήθηκε για κακούργημα απειλών και ψευδών πληροφοριών πρώτου βαθμού και αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους.

Εάν καταδικαστεί για ψευδή απειλή για βόμβα, αντιμετωπίζει πρόστιμο έως και 25.000 δολαρίων, ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών ή και τα δύο. ,

Ο 27χρονος δεν παραδέχτηκε ότι μίλησε για βόμβα, αλλά δήλωσε ότι η γυναίκα που καθόταν δίπλα του στην πτήση « ήταν αγενής μαζί του». Επίσης είπε στους αστυνομικούς ότι πρόσφατα πήρε εξιτήριο από ψυχιατρική κλινική, ότι πήρε τα φάρμακά του το προηγούμενο βράδυ καθώς υποφέρει από «έλλειψη σαφήνειας».

Το FBI ηγείται τώρα της έρευνας, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.



Πηγή: skai.gr

