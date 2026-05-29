Διαγωνισμός €515,4 εκατ. για νέο σύστημα έκδοσης ταυτοτήτων και διαβατηρίων

Διαγωνισμό για την ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας, καθώς και για την εκτύπωση και προσωποποίηση εγγράφων ασφαλείας, δηλαδή αστυνομικών ταυτοτήτων και διαβατηρίων, προκήρυξε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου, το οποίο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους στον τομέα των εγγράφων ασφαλείας, ανέρχεται σε 515,4 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η διαγωνιστική διαδικασία είναι ανοικτή και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την τήρηση των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας που χαρακτηρίζουν το έργο.

Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι έως τις 25 Ιουνίου 2026. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από εθνικούς πόρους.

Τι προβλέπει το έργο

Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός και η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης εγγράφων ασφαλείας που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία, όπως οι νέες αστυνομικές ταυτότητες και τα διαβατήρια.

Το νέο σύστημα θα επιτρέπει:

την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από πολίτες,

την αυτοματοποιημένη συλλογή και διαχείριση δικαιολογητικών,

τη διασύνδεση με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και

την ασφαλή προσωποποίηση και παραγωγή εγγράφων.

Το σύστημα θα καλύπτει συνολικά τον κύκλο παραγωγής και έκδοσης εντύπων ασφαλείας, από τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων και τη διαχείριση αιτήσεων έως τον ποιοτικό έλεγχο των προσωποποιημένων εγγράφων.

Στρατηγική σημασία του έργου

Κεντρικό στοιχείο της νέας πλατφόρμας είναι το λεγόμενο Citizen Identity Hub, που θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος διαλειτουργικότητας υπηρεσιών αυθεντικοποίησης.

Το έργο αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια των εκδιδόμενων εγγράφων και να μειώσει τον κίνδυνο πλαστογράφησης και υποκλοπής προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση των διαδικασιών για πολίτες και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς δημιουργεί ένα ενιαίο, πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα διαχείρισης αιτήσεων, δικαιολογητικών και βιομετρικών στοιχείων.

Επιπλέον, υποστηρίζει τη μετάβαση της χώρας στις νέες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ψηφιακής ταυτότητας και ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης, στο πλαίσιο του eIDAS 2.0 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ψηφιακή Ταυτότητα.

Τέλος, προβλέπεται δεκαετής περίοδος συντήρησης και λειτουργίας, στοιχείο που αναδεικνύει τον στρατηγικό και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα του έργου για το ελληνικό Δημόσιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.