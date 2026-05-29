Ανάχωμα στην ψήφο διαμαρτυρίας η στρατηγική της μίας κάλπης

της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Φρένο στην κυρίαρχη εντύπωση ότι οι επόμενες εκλογές δεν θα κριθούν σε μία αναμέτρηση, αλλά θα υπάρξουν επαναληπτικές και δεύτερη Κυριακή, επιδιώκει να βάλει η κυβέρνηση. Η ανησυχία ότι όσο αυτή η αίσθηση εμπεδώνεται, ενισχύεται η λογική της «χαλαρής» ψήφου και της ψήφου διαμαρτυρίας, ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά του Μεγάρου Μαξίμου, που πλέον επιδιώκει να περάσει το μήνυμα ότι η πρώτη Κυριακή είναι καθοριστική και θα πρέπει οι κάλπες να αναδείξουν κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, κινήθηκε σε αυτή τη γραμμή χθες, όταν ρωτήθηκε σχετικά και απάντησε ότι δεν υφίσταται η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών και ότι η κάλπη είναι μία. Μάλιστα, ο ίδιος έθεσε το διακύβευμα των εθνικών εκλογών, λέγοντας ότι διαφέρουν από άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, όπως για παράδειγμα οι ευρωεκλογές, όπου συχνά καταγράφεται η ψήφος διαμαρτυρίας των πολιτών.

Είναι αυτή η ψήφος διαμαρτυρίας που η κυβέρνηση θέλει να αποτρέψει. Είναι δεδομένο και καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι οι πολίτες έχουν παράπονα και είναι δυσαρεστημένοι για τα αποτελέσματα της ασκούμενης πολιτικής σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η αντιμετώπιση της ακρίβειας, το στεγαστικό, κ.ά. Εάν φτάσουν στις κάλπες έχοντας ως δεδομένο ότι θα ξαναπάνε μία εβδομάδα αργότερα για να οριστικοποιήσουν την επιλογή τους για κυβέρνηση, μπορεί στην πρώτη κάλπη να κυριαρχήσει η επιθυμία να δείξουν με την ψήφο τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στα λάθη που έχει κάνει η κυβέρνηση.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως, μπορεί να προκαλέσει περιπλοκές, ακόμα και να οδηγήσει σε ανατροπές. Εάν επικρατήσει η λογική της ψήφου διαμαρτυρίας στην πρώτη κάλπη, η πλειοψηφία κινδυνεύει να βρεθεί με ένα ποσοστό κοντά στις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις της, ακόμα και κάτω από το κρίσιμο για το μπόνους εδρών 25%. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να διαμορφώσει απρόβλεπτες δυναμικές για τον δεύτερο γύρο, σε συνδυασμό πάντοτε με το ποσοστό που θα έχει το δεύτερο κόμμα.

Σε κάθε περίπτωση, και με δεδομένο ότι στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουν από την πρώτη Κυριακή να καταστεί σαφές ότι ακόμα και χωρίς αυτοδυναμία η Ν.Δ. παραμένει ο κυρίαρχος πόλος του πολιτικού σκηνικού, που θα θέσει του όρους στην όποια συζήτηση για κυβέρνηση συνεργασίας και έχει διασφαλίσει ένα ποσοστό που σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορεί να απειληθεί με ανατροπή αν οδηγηθούμε σε δεύτερη κάλπη.

Μόλις πριν από λίγες μέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κινήθηκε επίσης σε γραμμή μίας κάλπης. «Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Αλίμονο αν ξεκινούσαμε με αυτό το δεδομένο» είπε. Άλλωστε, η έμφαση στη σημασία της πρώτης κάλπης είναι ενισχυτική του συνολικού αφηγήματος για ανάγκη σταθερότητας στη χώρα. Όπως σχολιάζει σχετικά κυβερνητικό στέλεχος, η κυβέρνηση, που επικαλείται διαρκώς τη σημασία της σταθερότητας, θα εμφανιζόταν τουλάχιστον ανακόλουθη και ασυνεπής στο δίλημμα που η ίδια θέτει, εάν άφηνε να αιωρείται το αφήγημα της επαναληπτικής κάλπης ή, ακόμα χειρότερα, το σενάριο συνεχών επαναληπτικών εκλογών μέχρι να προκύψει αυτοδυναμία, που διακινήθηκε κάποια στιγμή. «Μόνο παρατεταμένη αστάθεια και αβεβαιότητα συνεπάγεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο» αναφέρει η ίδια πηγή.





Πηγή: skai.gr

