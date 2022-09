Πέθανε ο Κένεθ Σταρ, ο εισαγγελέας του σκανδάλου Λεβίνσκι - «Συλλυπητήρια» από τη Μόνικα 

Ο Κένεθ Σταρ, ο αντιεισαγγελέας που «κυνήγησε» ανελέητα τον τότε πρόεδρο Μπιλ Κλίντον για το ροζ σκάνδαλο Λεβίνσκι, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 76 ετών και ο θάνατός του είναι πρώτο θέμα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα social media.

Η έρευνα του Σταρ οδήγησε στην παραπομπή του Μπιλ Κλίντον το 1998, λόγω των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με τη Μόνικα Λεβίνσκι και την μετέπειτα ψευδορκία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ αν και ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ αθωώθηκε τελικά από τη Γερουσία το 1999.

Ο ρεπουμπλικάνος επιφανής νομικός το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης δίκης για την παραπομπή του Τραμπ, συμμετείχε στην υπεράσπιση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Η πέτρα του τότε παγκόσμιου ροζ σκανδάλου και πρώην εκπαιδευόμενη στον Λευκό Οίκο, Μόνικα Λεβίνσκι, δήλωσε ότι η είδηση του θανάτου του Σταρ της προκάλεσε «περίπλοκα συναισθήματα» - εξάλλου ήταν ο άνθρωπος που την είχε εκθέσει ανεπανόρθωτα - αλλά αναγνώρισε ότι η απώλειά του ήταν «οδυνηρή» για όσους τον αγαπούν.

as i’m sure many can understand, my thoughts about ken starr bring up complicated feelings… but of more importance, is that i imagine it’s a painful loss for those who love him.