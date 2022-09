Το ανοιχτό μικρόφωνο «καίει» τον Κάρολο: «Θεέ μου, το σιχαίνομαι αυτό» (βίντεο)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από την πρόσφατη, ιστορική επίσκεψη του βασιλιά Κάρολου ΙΙΙ στη Βόρεια Ιρλανδία, που εκθέτει τον νέο μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου και την βασιλική του σύζυγο, Καμίλα.

Μετά το περιστατικό με την εκνευρισμένη χειρονομία του στους βοηθούς του να καθαρίσουν το γραφείο, όπου έπρεπε να καθίσει και να υπογράψει τα έγγραφα στην τελετή ανακήρυξής του σε Βασιλιά, αυτή τη φορά, κατά τη διάρκεια υπογραφής του στο βιβλίο επισκεπτών στο κάστρο του Χίλσμπορο ήταν φανερά εκνευρισμένος, κάνοντας μάλιστα λάθος και την ημερομηνία.

Στο βίντεο με ανοιχτό μικρόφωνο ακούγεται ο Κάρολος να λέει «θεέ μου το σιχαίνομαι αυτό» (προφανώς την τυπική διαδικασία που ορίζει το πρωτόκολλο). Στη συνέχεια δίνει την πένα στην Καμίλα και αυτή λέει με δυσαρέσκεια: «Κοιτά, αυτό τρέχει (το μελάνι), περίμενε».

Το προσωπικό σπεύσει να βοηθήσει και να καθαρίσει την βασιλική σύζυγο, ενώ ο Κάρολος εκνευρισμένος λέει «δεν το αντέχω αυτό το αναθεματισμένο πράγμα (Την πένα). Τι κάνουν κάθε φορά!»

Η Καμίλα υπογράφει ενώ το προσωπικό συνοδεύει τον Βασιλιά έξω από το δωμάτιο.

(VIDEO) "I can't bear this bloody thing!" says King Charles III after getting frustrated with a faulty pen at the signing ceremony in Northern Ireland's Hillsborough Castle pic.twitter.com/mVIzUP0QrJ