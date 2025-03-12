Κρεμλίνο για πρόταση εκεχειρίας: Περιμένουμε ενημέρωση από τις ΗΠΑ πριν απαντήσουμε - Μελετάμε τις δηλώσεις προσεκτικά

Ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Μάικλ Γουόλς αναμένει το Κρεμλίνο, προτού η Μόσχα αποφασίσει αν κάνει δεκτή ή όχι την πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία διάρκειας 30 ημέρων που συμφωνήθηκε χθες στην Τζέντα.

Ερωτηθείς για την αντίδραση της Μόσχας, ο Πεσκόφ κάλεσε τους δημοσιογράφους να μην βιάζονται και είπε: «Μιλώντας στα ΜΜΕ, τόσο ο Ρούμπιο όσο και ο Γουόλς είπαν χθες ότι θα χρησιμοποιούσαν διάφορους διπλωματικούς διαύλους για να μας δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ουσία των συνομιλιών στην Τζέντα. Πρέπει πρώτα να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες. Έχουμε προγραμματίσει επίσης επαφές με τους Αμερικανούς τις επόμενες ημέρες, στη διάρκεια των οποίων αναμένουμε να λάβουμε πλήρη ενημέρωση».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να οργανωθεί πολύ γρήγορα, εάν χρειαστεί.

Μελετάμε προσεκτικά τις δηλώσεις που εκδόθηκαν μετά τις αμερικανο-ουκρανικές συνομιλίες, δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν επιτυχώς στο Κουρσκ της Ρωσίας και ανακαταλαμβάνουν χωριά από τις ουκρανικές δυνάμεις εκεί.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι τα στρατεύματά του ανακατέλαβαν πέντε οικισμούς στο Κουρσκ κοντά στα ουκρανικά σύνορα, καθώς η Μόσχα πιέζει να εκδιώξει τις δυνάμεις του Κιέβου που κατέλαβαν κομμάτι της περιοχής σε μια διασυνοριακή εισβολή τον περασμένο Αύγουστο.

Επιφυλακτική η Μόσχα

Νωρίτερα, ρωσικές πηγές αντέδρασαν επιφυλακτικά στην πρόταση των ΗΠΑ, λέγοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ρωσικές προόδους στο πεδίο και να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Μόσχας.



Οι ΗΠΑ συμφώνησαν την Τρίτη να επαναλάβουν τη στρατιωτική βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, αφότου το Κίεβο δήλωσε ότι είναι έτοιμο να υποστηρίξει μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός.

Ανώτερη ρωσική πηγή σχολίασε στο Reuters ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα δυσκολευτεί να συμφωνήσει στην ιδέα της κατάπαυσης του πυρός χωρίς να θέσει όρους και να λάβει κάποιου είδους εγγυήσεις.



«Είναι δύσκολο για τον Πούτιν να συμφωνήσει με αυτό (σ.σ σχέδιο) στην τρέχουσα μορφή του», τόνισε στο Reuters η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης κατάστασης. «Ο Πούτιν έχει ισχυρή θέση γιατί η Ρωσία προελαύνει».

Η πηγή σημείωσε ότι «χωρίς εγγυήσεις παράλληλα με την κατάπαυση του πυρός, η θέση της Ρωσίας θα μπορούσε να γίνει γρήγορα πιο αδύναμη», και ότι «η Ρωσία θα μπορούσε στη συνέχεια να κατηγορηθεί από τη Δύση για αποτυχία να τερματίσει τον πόλεμο».

Άλλη ανώτερη ρωσική πηγή είπε ότι η πρόταση κατάπαυσης του πυρός από την οπτική γωνία της Μόσχας φαινόταν σαν παγίδα επειδή ο Πούτιν θα δυσκολευόταν να σταματήσει τον πόλεμο χωρίς συγκεκριμένες εγγυήσεις ή δεσμεύσεις.



Μια τρίτη ρωσική πηγή παρατήρησε ότι «η μεγάλη εικόνα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να επαναλάβουν τη στρατιωτική βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών και είχαν ‘’διακοσμήσει’’ αυτή την κίνηση με μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός».



Ο Πούτιν είπε τον Δεκέμβριο: «Δεν χρειαζόμαστε μια εκεχειρία, χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη ειρήνη που να διασφαλίζεται με εγγυήσεις για τη Ρωσική Ομοσπονδία και τους πολίτες της. Είναι δύσκολο ερώτημα πώς να διασφαλίσουμε αυτές τις εγγυήσεις».

«Δεν θα πάρουμε αποφάσεις που θέτουν σε κίνδυνο ζωές»

Νωρίς το πρωί, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη δήλωσε -αναφορικά με το ενδεχόμενο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία- ότι η Μόσχα θα αποφύγει συμβιβασμούς που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία.

Επανέλαβε ότι σε καμία περίπτωση η Ρωσία δεν θα δεχθεί παρουσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, αν υπάρξει μια μόνιμη συμφωνία για ειρήνη.

Εξάλλου, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στην ιδέα του Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες με την Κίνα με αντικείμενο την πυρηνική ασφάλεια.

Οι δηλώσεις του Λαβρόφ έγιναν την Τρίτη, σημειώνει το Reuters, ωστόσο η συνέντευξή του δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, λίγες ώρες μετά την επίτευξη συμφωνίας στην Τζέντα μεταξύ ουκρανικής και αμερικανικής αντιπροσωπείας για κατάπαυση του πυρός στο ουκρανικό μέτωπο.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Μόσχα θα λάβει τις δικές της αποφάσεις για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αφού το Κίεβο δήλωσε έτοιμο να δεχθεί την πρόταση της Ουάσιγκτον για κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, μετέδωσε το TASS.

«Η διαμόρφωση της θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό λόγω συμφωνιών ή προσπαθειών ορισμένων μερών. Η διαμόρφωση της θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας πραγματοποιείται εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας» είπε.

Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής για τη συμφωνία

Σύμφωνα με ανάλυση του Politico πριν από τις δηλώσεις Λαβρόφ και Ζαχάροβα, τα κύρια σημεία που προκύπτουν από τη συμφωνία της Τζέντας είναι τα εξής:

1. Οι μάχες θα μπορούσαν να σταματήσουν αμέσως, εάν συμφωνήσει η Ρωσία

Η ομάδα του Τραμπ λέει ότι θα μεταφέρει τώρα το σχέδιο για εκεχειρία 30 ημερών στη Μόσχα. «Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο τους» είπε ο Ρούμπιο. Η Ρωσία είναι ευχαριστημένη από τη στάση του Τραμπ μέχρι στιγμής και η κατάπαυση του πυρός δεν επιβάλλει καμία προϋπόθεση στο Κρεμλίνο, από όσα είναι γνωστά. Σύμφωνα με το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, η παύση των μαχών θα επιτρέψει ανθρωπιστικά βήματα, όπως ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, απελευθέρωση κρατουμένων αμάχων, «και επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας που μεταφέρθηκαν βίαια», ανέφερε η κοινή δήλωση.

2. Θα συμφωνήσει ο Πούτιν;

Πέραν των παραπάνω δηλώσεων και όσων συμπερασμάτων μπορούν να βγουν από αυτές, δυτικοί αξιωματούχοι ήταν από καιρό σκεπτικοί για το κατά πόσο ο Πούτιν ενδιαφέρεται πραγματικά για μακροπρόθεσμη ειρήνη, ακόμη κι αν αποδεχθεί μια εκεχειρία 30 ημερών. Η Ρωσία κερδίζει έδαφος στο πεδίο της μάχης.

3. Οι ΗΠΑ μοιράζονται ξανά πληροφορίες με την Ουκρανία

Μετά την απόφαση για ριζική διακοπή παροχής στρατιωτικής βοήθειας και πληροφοριών στο Κίεβο, οι ΗΠΑ συμφώνησαν τώρα να ξαναρχίσουν τη συνεργασία για ανταλλαγή πληροφοριών. Θα ξαναρχίσει επίσης η «βοήθεια ασφαλείας» (secutiry assistance), πιθανώς αναφορά στη στρατιωτική βοήθεια.

4. Δεν πρόκειται για ειρηνευτική συμφωνία

Πρόκειται για εκεχειρία που μπορεί να παραταθεί εάν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Μόλις σταματήσουν οι μάχες, θα ξεκινήσουν αμέσως οι διαπραγματεύσεις για τους όρους μιας μόνιμης ειρήνης. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ουκρανία έχουν υποσχεθεί να ανακοινώσουν τις διαπραγματευτικές τους ομάδες το συντομότερο δυνατό.

5. Δεν πρόκειται για συμφωνία ορυκτών

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει πρόσβαση στα ουκρανικά ορυκτά όπως το λίθιο, το ουράνιο και το τιτάνιο. Ο Ζελένσκι αναμενόταν να υπογράψει κάποιου είδους συμφωνία που θα έδινε διακαιώματα σε αμερικανικές εταιρείες, όταν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο πριν από δύο εβδομάδες, αλλά μετά προέκυψε η δημόσια διαμάχη με τον Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς και όλα κατέρρευσαν.

Μετά την ανακοίνωση του σχεδίου για κατάπαυση του πυρός την Τρίτη, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι θα προσκαλούσε και πάλι τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

6. Η Ουκρανία δεν έχει εγκαταλείψει κανένα έδαφός της (ακόμα)

Πριν από τις συνομιλίες, ο Ρούμπιο προειδοποίησε το Κίεβο ότι θα χρειαστεί να κάνει παραχωρήσεις, μεταξύ άλλων στο εδαφικό. Αλλά στη διάρκεια των οκτάωρων συζητήσεων στην Τζέντα την Τρίτη, το θέμα της εκχώρησης εδαφών δεν τέθηκε καν, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο. Το θέμα είναι βέβαιο ότι θα τεθεί, εάν ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη διευθέτηση.

7. Ο Τραμπ δεν έχει συμφωνήσει να παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέστησε σαφές ότι δεν είναι διατεθειμένος να δώσει «πολλές» εγγυήσεις για τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, θεωρώντας ότι αυτό είναι δουλειά της Ευρώπης, όχι των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει κάτι στην κοινή δήλωση της Τρίτης που να δείχνει ότι αυτό έχει αλλάξει.

8. Η Ευρώπη πρέπει να «εμπλακεί»

Η δήλωση ανέφερε ότι οι Ουκρανοί επιθυμούσαν τη συμμετοχή «Ευρωπαίων εταίρων» στην ειρηνευτική διαδικασία. Ωστόσο, δεν ήταν σαφές ότι η αμερικανική πλευρά συμφώνησε σε αυτό το σημείο. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έσπευσαν να χαιρετίσουν την πρόοδο στις συνομιλίες.

9. Μετά τι;

Ο Στάρμερ θα συγκαλέσει συνάντηση Ευρωπαίων και άλλων ηγετών το Σάββατο. Συνεργάζεται με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να συγκροτήσει έναν «συνασπισμό των πρόθυμων» - χώρες που είναι έτοιμες να στείλουν στρατεύματα ως ειρηνευτικές δυνάμεις ή να παράσχουν άλλη υποστήριξη σε μια διεθνή αποστολή για την τήρηση μιας μόνιμης εκεχειρίας.

Οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις, καθώς η κυβέρνηση του Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις σε ουκρανικό έδαφος. Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν ο συνασπισμός του Στάρμερ και του Μακρόν είναι αρκετά ισχυρός για να πείσει τους Ουκρανούς ότι θα σταματήσει την επίθεση της Ρωσίας και αρκετά ουδέτερος για να πείσει τον Πούτιν ότι δεν αποτελεί απειλή.

Συνάντηση 5 υπουργών Άμυνας στο Παρίσι

Οι υπουργοί Άμυνας πέντε μεγάλων χωρών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη θα συζητήσουν για την περαιτέρω υποστήριξη της Ουκρανίας σε συνάντησή τους που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι.

Η συνάντησή τους ακολουθεί τη χθεσινή κοινή ανακοίνωση ΗΠΑ - Ουκρανίας περί άμεσης επανάληψης της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και παροχής στρατιωτικών πληροφοριών προς το Κίεβο και της συμφωνίας της Ουκρανίας σε κατάπαυση του πυρός 30 ημερών - εφόσον συμφωνήσει και η Ρωσία.

Στη συνάντηση στο Παρίσι θα συμμετάσχουν αντιπρόσωποι της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος πήρε μέρος στη συνάντηση στην Τζέντα, θα συμμετάσχει μέσω βιντεοσύνδεσης. Αντιπρόσωποι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα συμμετάσχουν επίσης.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Άμυνας.

Χθες το βράδυ οι στρατιωτικοί αρχηγοί 36 χωρών συναντήθηκαν στο Παρίσι για να συζητήσουν για την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

