Ο διευθυντής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών SVR Σεργκέι Ναρίσκιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών CIA, τον Τζον Ράτκλιφ, μετέδωσαν σήμερα τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Στις 11 Μαρτίου 2025, υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον διευθυντή της SVR Σεργκέι Ναρίσκιν και τον επικεφαλής της αμερικανικής CIA Τζον Ράτκλιφ», μετέδωσε το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο ανακοίνωση της SVR.

Πρόκειται για την πρώτη επαφή που είχαν οι δύο αξιωματούχοι από την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ τον Ιανουάριο και για μια σπάνια επικοινωνία ανάμεσα στις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και της Ρωσίας από τότε που οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Κατά τη συνομιλία αυτή, οι Ναρίσκιν και Ράτκλιφ «συμφώνησαν για τακτικές επαφές» ανάμεσα στην SVR και τη CIA «για να συμβάλουν στις εγγυήσεις για τη διεθνή σταθερότητα και ασφάλεια, όπως και για την άμβλυνση της αντιπαράθεσης στις σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον», σύμφωνα με την ανακοίνωση που επικαλέστηκε το TASS.

Η ανακοίνωση της τηλεφωνικής αυτής συνομιλίας γίνεται μετά την αποδοχή χθες, Τρίτη, από την Ουκρανία πρότασης των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός 30 ημερών με τη Ρωσία, με το Κίεβο να δηλώνει «έτοιμο για την ειρήνη» έπειτα από πάνω από τρία χρόνια σύγκρουσης και να καλεί τη Μόσχα να πάρει θέση γι'αυτό, στο πέρας συνάντησης Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στη Σαουδική Αραβία.

Κατά τις συνομιλίες αυτές, που έγιναν απουσία της Ρωσίας, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε σε αντάλλαγμα την «άμεση» άρση της αναστολής της παροχής στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

