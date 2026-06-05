Ο εκ των υποψηφίων για την προεδρία της Φενέρμπαχτσε, Χακάν Σαφί, ισχυρίζεται πως έχει στο «τσεπάκι» τη συμφωνία για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ!

Ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν την προσεχή Κυριακή, ο Σαφί φέρεται να έχει έτοιμη την πρόταση των 35 εκατομμυρίων ευρώ για τον Έλληνα εξτρέμ.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος υποψήφιος πρόεδρος έχει ισχυριστεί πως είναι κλεισμένος και ο συμπαίκτης του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Λουίς Σουάρες!

Ο τελευταίος αποτελεί παίκτη – βαρόμετρο για τα «λιοντάρια» και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εύκολα αμφιβολίες για την εγκυρότητα των λεγομένων του Σαφί, προκειμένου να κερδίσει ψήφους.

🤝 Hakan Safi, Club Brugge'ün yıldızı Christos Tzolis ile el sıkıştı.



Hakan Safi, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Christos Tzolis için Club Brugge'e 35 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. pic.twitter.com/KsthKlJNCu — Fotomaç (@fotomac) June 5, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.