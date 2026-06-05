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Φενέρμπαχτσε: Υποψήφιος πρόεδρος «υπόσχεται» τον Τζόλη αν εκλεγεί

Ο Χακάν Σαφί ισχυρίζεται πως έχει στο «τσεπάκι» τη συμφωνία, όπως και για τον συμπαίκτη των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Λουίς Σουάρες

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Τζόλης

Ο εκ των υποψηφίων για την προεδρία της Φενέρμπαχτσε, Χακάν Σαφί, ισχυρίζεται πως έχει στο «τσεπάκι» τη συμφωνία για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ!

Ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν την προσεχή Κυριακή, ο Σαφί φέρεται να έχει έτοιμη την πρόταση των 35 εκατομμυρίων ευρώ για τον Έλληνα εξτρέμ.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος υποψήφιος πρόεδρος έχει ισχυριστεί πως είναι κλεισμένος και ο συμπαίκτης του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Λουίς Σουάρες!

Ο τελευταίος αποτελεί παίκτη – βαρόμετρο για τα «λιοντάρια» και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εύκολα αμφιβολίες για την εγκυρότητα των λεγομένων του Σαφί, προκειμένου να κερδίσει ψήφους.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Φενέρμπαχτσέ Χρήστος Τζόλης
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