Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς δήλωσε σήμερα πως έγκειται πλέον στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να πάρει θέση, μετά την αποδοχή από την Ουκρανία μιας αμερικανικής πρότασης για άμεση κατάπαυση του πυρός 30 ημερών με τη Μόσχα.

«Τώρα η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Πούτιν», δήλωσε ο καγκελάριος στο X. Χαρακτήρισε την ιδέα μιας κατάπαυσης του πυρός ενός μήνα «σημαντικό και σωστό βήμα προς μια δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία». «Συμπαρατασσόμαστε με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και καλωσορίζουμε τις προτάσεις από την Τζέντα», πρόσθεσε.

The idea of a 30-day ceasefire is an important and correct step towards a just peace for Ukraine. We stand with Ukraine and the US and welcome the proposals from Jeddah. Now it is up to Putin. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 12, 2025

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε επίσης σήμερα ότι η πρόταση των ΗΠΑ για μια κατάπαυση του πυρός 30 ημερών στην Ουκρανία είναι θετική είδηση.

Η Κίνα ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι σημείωσε την ανακοίνωση της Ουκρανίας πως είναι έτοιμη να δεχθεί την αμερικανική πρόταση για άμεση κατάπαυση του πυρός 30 ημερών με τη Ρωσία και ότι ελπίζει σε μια «διαρκή ειρήνη».

«Ελπίζουμε ότι όλα τα μέρη θα μπορέσουν, με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση, να βρουν ένα σχέδιο για μια διαρκή και μόνιμη ειρήνη που να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες όλων», δήλωσε η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Παράλληλα, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε σήμερα ότι μπορεί να επιβεβαιώσει πως οι προμήθειες όπλων από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία μέσω Πολωνίας επαναλήφθηκαν και οι δορυφορικές ιντερνετικές υπηρεσίες Starlink λειτουργούν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Βαρσοβία δίπλα στον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, ο Σικόρσκι δήλωσε ότι η Πολωνία είναι ικανοποιημένη από τις νέες προτάσεις για την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.