Με 173 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90 εντοπίστηκε να κινείται 19χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων, κατά το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 19χρονος «πιάστηκε» στο ραντάρ της Αστυνομίας αργά χθες το απόγευμα καθώς κινούνταν με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κατά τους ίδιους τροχονομικούς ελέγχους συνελήφθη, επίσης, 36χρονος οδηγός φορτηγού στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών, καθώς φέρεται να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως έγινε γνωστό, η άδεια οδήγησης τού είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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