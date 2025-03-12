Η Κίνα θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη Ρωσία και το Ιράν για το «ιρανικό πυρηνικό ζήτημα» στο Πεκίνο στις 14 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι τρεις πλευρές θα ανταλλάξουν τις απόψεις τους για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και για άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών. Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κίνας θα προεδρεύσει της συνάντησης, ανακοίνωσε το υπουργείο σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

