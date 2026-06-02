Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του Πάολο Βαλέρι και Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, αλλά και οι Δαμιανός Ευθυμιάδης και Αντωνία Κόκοτου.

Ο μοναδικός που μειοψήφησε ήταν ο Ολυμπιακός, ενώ οι εκπρόσωποι του ΠΣΑΠΠ ψήφισαν «λευκό» και 10 από τα 13 μέλη ψήφισαν υπέρ του Γάλλου αρχιδιαιτητή.

Απουσίασε ο πρόεδρος της Super League και β’ αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μαρινάκης. Η απόφαση της Επιτροπής θα εγκριθεί το απόγευμα από την Εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, ενώ στη συνέχεια είναι πιθανό, να ανακοινωθούν οι νέοι πίνακες διαιτητών.

Η ανακοίνωση:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφασίστηκε η θετική εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για την ανανέωση, για δύο ακόμη χρόνια, της θητείας των μελών της ΚΕΔ (Στεφάν Λανουά, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανός Ευθυμιάδης, Αντωνία Κόκοτου).

Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε 9 μέλη της ΕΕΠ ψήφισαν θετικά, 1 αρνητικά, 2 λευκά (απουσίαζε ο κος Μαρινάκης).

Επίσης, αποφασίστηκε η διεξαγωγή του Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Κύπελλο Ελλάδας Betsson (προσοχή: αναμένεται η προκήρυξη)

Στην League Phase θα συμμετάσχουν 16 αντί 20 ομάδες – διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητάς τους.

Υποχρεωτική συμμετοχή δύο (αντίς ενός) νέων παικτών στην 11άδα (γεννημένοι από το 2004).

Παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.