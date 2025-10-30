Εντολή Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων - «Δεν είχα άλλη επιλογή!»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Ενόψει της συνάντησής του με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις (Ρωσία) προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συμπληρώνοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογραμμίζει.

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

Ο «ανίκητος» πύραυλος της Ρωσίας

Εν τω μεταξύ, την Κυριακή, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δοκίμασε με επιτυχία τον πυρηνοκίνητο πύραυλο cruise Burevestnik, ένα όπλο «απεριόριστης εμβέλειας», το οποίο χάρη στην ικανότητά του να πετά χαμηλά και να ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους, θα μπορούσε να παρακάμπτει τα αμερικανικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και να μεταφέρει πυρηνικά φορτία οπουδήποτε στη Γη.

Την είδηση μετέφερε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας Βαλερί Γκερασίμοφ σε δηλώσεις, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι ο πύραυλος Burevestnik, που σημαίνει «θαλασσοπούλι της καταιγίδας», είναι «ένα πραγματικά μοναδικό όπλο που καμία άλλη χώρα δεν διαθέτει». «Είναι ανίκητος», θριαμβολόγησε.

🚨🚨 Unlimited-range Burevestnik joins Russia’s elite missile club — after flying 14K km



A glimpse inside Russia’s top-tier arsenal 🧵👇 https://t.co/IjcrJRWJp5 pic.twitter.com/fABARGFVJs — Sputnik India (@Sputnik_India) October 26, 2025

Η εξέλιξη είχε προκαλέσει διεθνή ανησυχία, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει τη Δευτέρα ότι είναι «ακατάλληλο» να διεξάγονται τέτοιες δοκιμές τη στιγμή που η Ρωσία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.

«Δεν παίζουμε παιχνίδια μαζί τους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε εξάλλου τη Δευτέρα ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών.

«Έχουμε ένα πυρηνικό υποβρύχιο, το καλύτερο στον κόσμο, ακριβώς έξω από τις ακτές τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One. Ένας πύραυλος, πρόσθεσε, «δεν χρειάζεται να διανύσει 8.000 μίλια».

«Δοκιμάζουμε πυραύλους συνεχώς», είπε. «Δεν παίζουν παιχνίδια μαζί μας και ούτε εμείς παίζουμε μαζί τους».

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν βλέπει κανέναν λόγο η δοκιμή να «επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον», που είναι ήδη τεταμένες μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης συνόδου Πούτιν-Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

