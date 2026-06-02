Και σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει και συνεχίζει να μας παρουσιάζει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ανθρώπινες ιστορίες από την Κορινθία, την Αίγινα και το Αγκίστρι. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Για 3 μήνες, η Αίγινα έμεινε χωρίς νερό λόγω ενός προβλήματος στον υποθαλάσσιο αγωγό που υδροδοτεί το νησί. Εξειδικευμένοι δύτες ξεκίνησαν τον έλεγχο του αγωγού, εντόπισαν πρόβλημα στο σημείο ένωσης και τον έθεσαν εκτός λειτουργίας. Παρά το γεγονός ότι επιστρατεύτηκαν υδροφόρες και ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι γεωτρήσεις του νησιού, το νερό που έφτανε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις δεν ήταν ούτε προς πόση ούτε για οικιακή χρήση. Μετά από μήνες ταλαιπωρίας και αγωνίας, στα τέλη Μαρτίου ο αγωγός τέθηκε και πάλι σε λειτουργία.

Δείτε το trailer:

Πέρασαν κιόλας 5 χρόνια από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου. Συναντήσαμε τη μητέρα της Αλεξάνδρα στον τόπο που μεγάλωσε, στο Βέλο Κορινθίας. Μαζί της ένας σκύλος θεόσταλτος, όπως τον χαρακτήρισε, καθώς από την πρώτη στιγμή του χαμού του παιδιού της εμφανίστηκε από το πουθενά, την ακολούθησε μέχρι την κηδεία και δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Μητέρα άλλων 3 παιδιών, δεν έχει χάσει την πίστη της στο καλό και μέσα από την οργάνωση, ’’Γίνε άνθρωπος’’, ενώνει τη φωνή της με άλλες μητέρες που θρήνησαν γυναικοκτονίες, για να μπει ένα τέλος στην εφιαλτική λίστα.

Η αγάπη για το Αγκίστρι, τη θάλασσα αλλά και τη μουσική είναι το τρίπτυχο της ζωής του Χρήστου Λογοθέτη, του οδηγού θαλάσσιου ταξί που παίζει μπουζούκι στους επισκέπτες. Όπως μας εξηγεί, προσπαθεί να δείξει την ελληνική κουλτούρα στους ξένους, αλλά και να τους κάνει να περάσουν όσο καλύτερα γίνεται στις διακοπές τους. Ο Χρήστος έγινε επίσης γνωστός μέσα από ένα τραγούδι του στο Youtube που έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο προβολές.

Πηγή: skai.gr

