Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο CBS παραχώρησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τις θέσεις του σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής. Αναφέρθηκε στην Κίνα, στον ηγέτη της Σι Τζινπίνγκ και την πολιτική έναντι του Πεκίνου, ειδικά όσον αφορά την Ταϊβάν, διεμήνυσε ότι θα παρέμβει στη δίκη του Μπενιαμίν Νετανιάχου και απείλησε τη Χαμάς με εξόντωση, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό εμφανίστηκε και πάλι με σκληρές θέσεις. Επίσης, δεν απέκλεισε και το σενάριο στρατιωτικής επέμβασης στη Νιγηρία για την προστασία των χριστιανών.

“It's not fragile,” President Trump says of the ceasefire in Gaza. “Hamas could be taken out immediately if they don't behave. They know that. If they don't behave, they're going to be taken out immediately.“ https://t.co/dC2WfzL8Ql pic.twitter.com/RTzSJ2Gjb7 November 3, 2025

«Αν θέλω, η Χαμάς θα εξοντωθεί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καυχήθηκε ότι άσκησε πιέσεις στον Ισραηλινό πρωθυπουργό για να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον θα «παρέμβει» στην ποινική δίκη του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει «υποστεί κακομεταχείριση».

Επέμεινε ότι η εκεχειρία που διαμεσολάβησε στη Γάζα «δεν είναι εύθραυστη». «Είναι πολύ σταθερή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Η Χαμάς μπορεί να εξουδετερωθεί αμέσως αν δεν συμπεριφερθεί όπως πρέπει» απείλησε. «Αν θέλω να αφοπλιστούν, θα το πετύχω πολύ γρήγορα. Θα εξοντωθούν».

Ο Τραμπ επανέλαβε δε, ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, «δεν είναι σοβαρός» όταν συνδέει την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ με τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. «Πιστεύω ότι θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ανεξαρτήτως της λύσης δύο κρατών» σημείωσε.

Εξέφρασε εκ νέου την πεποίθηση ότι η απειλή ενός πυρηνικού Ιράν είναι αυτό που εμπόδισε πολλές αραβικές χώρες να συμμετάσχουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ και ότι αυτές οι συμφωνίες μπορούν πλέον να επεκταθούν, χάρη στις αμερικανικές επιθέσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης τον Ιούνιο.

«Καταστρέψαμε ολοσχερώς το Ιράν και μετά ήρθε η ώρα να σταματήσουμε, και σταματήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Trump on Netanyahu: "I don't think they treat him very well. He's under trial for some things. We'll be involved in that to help him out a little bit because I think it's very unfair." pic.twitter.com/M0C7DWW1Kv — Aaron Rupar (@atrupar) November 3, 2025

«Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων»

Ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν «δοκιμές» πυρηνικών όπλων «αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος για τις υποτιθέμενες δοκιμές.

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος. «Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε. «Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νοιώθεις μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο κ. Τραμπ.

“I inherited that stupid war,” President Trump says of Ukraine, calling it “Joe Biden's war, not my war.” https://t.co/4YQ7JNIJ6r pic.twitter.com/UqVwEy6mwx — 60 Minutes (@60Minutes) November 3, 2025

«Κληρονόμησα αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο»

Ο Τραμπ παρατήρησε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήταν ακόμη στην εξουσία.

«Κληρονόμησα αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο», είπε ο Τραμπ για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τον «πόλεμο του Τζο Μπάιντεν, όχι δικό μου».

«Νομίζω ότι οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «έτσι νομίζω» στην ερώτηση αν οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας «είναι μετρημένες», μοιάζοντας την ίδια στιγμή να υποβαθμίζει το ενδεχόμενο πολέμου με το κράτος της Λατινικής Αμερικής κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του.

«Θα έλεγα πως ναι, έτσι νομίζω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ερώτηση αν οι μέρες του προέδρου Μαδούρο στην εξουσία «είναι μετρημένες».

Νωρίτερα, ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «αμφιβάλλω, δεν νομίζω».

Εκστρατεία αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων από τις αρχές Σεπτεμβρίου εναντίον ταχύπλοων φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, κυρίως στην Καραϊβική, που παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως μέρος του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αύξησε κατακόρυφα τις εντάσεις με κράτη της περιοχής, ιδίως με τη Βενεζουέλα. Τα δεκαέξι πλήγματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 65 ανθρώπους. Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερη ισχύ πυρός στην περιοχή.

President Donald Trump says he wants the U.S. to start testing its nuclear weapons. https://t.co/kxNksjVSyt pic.twitter.com/CBcdS8EG98 — 60 Minutes (@60Minutes) November 3, 2025

«Αν μπήκες στη χώρα παράνομα, θα φύγεις»

Ο Τραμπ έκρινε ότι οι έφοδοι της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης, που επικρίνονται έντονα από αντιπάλους του, δεν πάνε «αρκετά μακριά».

Ο ρεπουμπλικάνος ερωτήθηκε αν θεωρεί πως οι έφοδοι αυτές το «παρατραβάνε», με φόντο γυναίκα που ρίχνεται στο πάτωμα διαδρόμου από αστυνομικό, ρίψεις δακρυγόνων σε συνοικία στο Σικάγο, το παράθυρο αυτοκινήτου καθώς το σπάει αστυνομικός.

«Όχι. Νομίζω είναι δεν έχουν φτάσει αρκετά μακριά», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διατεινόμενος ότι τις «φρενάρουν δικαστές» που «διορίστηκαν από τους (σ.σ. δημοκρατικούς προκατόχους του) Μπάιντεν και Ομπάμα».

Η δημοσιογράφος που του πήρε τη συνέντευξη τον ρώτησε αν συμφωνεί με τις σκληρές τακτικές που χρησιμοποιούνται.

«Ναι, διότι πρέπει να διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς είναι δολοφόνοι, πολλοί απελάθηκαν από τις χώρες τους επειδή είναι εγκληματίες», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Επίσης άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να επικαλεστεί τον νόμο περί εξεγέρσεων για την αποκατάσταση της τάξης στις αμερικανικές πόλεις. «Αν χρειαστεί, θα στείλω στρατό, πεζοναύτες, ό,τι απαιτείται» διεμήνυσε.

Ερωτηθείς για τις συλλήψεις μεταναστών με λευκό ποινικό μητρώο, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε πως «πρέπει να εφαρμόσουμε μια πολιτική». «Και αυτή η πολιτική πρέπει να προβλέπει ότι ‘αν μπήκες στη χώρα παράνομα, θα φύγεις’».

«Ωστόσο (...) μπορεί να συνεργαστούμε μαζί σου, θα φύγεις, αλλά μετά θα επιστρέψεις στη χώρα μας νόμιμα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, μιλώντας ακατάπαυστα περί «εισβολής» στις ΗΠΑ από «εγκληματίες ερχόμενους από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν άφθονη προβολή σε φίλια μέσα ενημέρωσης οι απελάσεις.

President Trump tells 60 Minutes he expects Saudi Arabia to join the Abraham Accords, the historic agreement struck during Trump’s first term that normalized relations between Israel and some Arab states. https://t.co/TRsDeMB40v pic.twitter.com/dhS04Vcdyg — 60 Minutes (@60Minutes) November 3, 2025

Ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη Νιγηρία

Ο Τραμπ δεν απέκλεισε ούτε χερσαίες επιχειρήσεις, ούτε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Νιγηρία, την επομένη της απειλής του να διατάξει τον στρατό των ΗΠΑ να δράσει στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής αν δεν σταματήσει αυτός που ο Αμερικανός πρόεδρος εκλαμβάνει ως διωγμό των χριστιανών.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου επί του προεδρικού αεροσκάφους αν εξετάζει χερσαίες επιχειρήσεις ή αεροπορικά πλήγματα στη Νιγηρία, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε πως «θα μπορούσαν να είναι πολλά πράγματα. Εξετάζω πολλά πράγματα».

«Σκοτώνουν αριθμό ρεκόρ χριστιανών στη Νιγηρία (...) Σκοτώνουν χριστιανούς και τους σκοτώνουν κατά πολύ μεγάλους αριθμούς. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό», επέμεινε.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

