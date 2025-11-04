Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι έπληξε διυλιστήριο στο Νίζνι Νόβγκοροντ, ανατολικά της Μόσχας

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επιτέθηκε σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας, ανατολικά της Μόσχας. Το Γενικό Επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι ο στρατός χτύπησε το διυλιστήριο Lukoil στην πόλη Κστόβο. Ανέφερε επίσης ότι η εγκατάσταση προμήθευε τον ρωσικό στρατό.

Η έκταση των ζημιών βρίσκεται υπό αξιολόγηση, πρόσθεσε σύμφωνα με το Reuters.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη αναγνώριση της επίθεσης από τη Ρωσία, αλλά ο κυβερνήτης της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, Γκλεμπ Νικίτιν, δήλωσε ότι οι ρωσικές μονάδες αεράμυνας απώθησαν μια επίθεση από 20 drones κοντά στο Κστόβο.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανέφερε επίσης ότι ουκρανικά drones προκάλεσαν «σημαντικές ζημιές» σε ένα πετροχημικό εργοστάσιο στο Μπασκορτοστάν, στην κεντρική Ρωσία.

Οι περιφερειακές αρχές στο Μπασκορτοστάν, περίπου 1.500 χλμ. από τα σύνορα με την Ουκρανία, ανέφεραν ότι ουκρανικά drones προκάλεσαν ζημιές στο πετροχημικό εργοστάσιο Sterlitamak, το οποίο όμως εξακουλθεί να λειτουργεί.

Πηγή: skai.gr

