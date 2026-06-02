Eurostat: Αλμα για τον πληθωρισμό τον Μάιο - Εφτασε στο 5%

Άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, έφτασε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο.

Την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2% από 3% τον Απρίλιο. Με βάση τις εκτιμήσεις της Eurostat, η ενέργεια παραμένει ο βασικός καταλύτης των πληθωριστικών πιέσεων τον Μάιο (10,9%, έναντι 10,8% τον Απρίλιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,5%, έναντι 3,0% τον προηγούμενο μήνα) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, έναντι 0,8%). Στον αντίποδα, επιβράδυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,0%, έναντι 2,4% τον προηγούμενο μήνα).

Οπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, η χώρα μας κατέγραψε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ. Τον υψηλότερο σημείωσε η Βουλγαρία (6,3%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (5,1%), ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Κροατία (4,9%) με την πεντάδα να κλείνει το Λουξεμβούργο (4,5%).

Από την άλλη τον χαμηλότερο ρυθμό κατέγραψε η Μάλτα (2,1%), με τη Γερμανία να ακολουθεί με 2,7%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Γαλλία με 2,8%, και ακολουθούν οι Φινλανδία (3%) και Πορτογαλία (3,1%).

