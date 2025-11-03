Στις κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα (και η Βόρεια Κορέα) «κάνουν πυρηνικές δοκιμές αλλά δεν μιλάνε για αυτό» απάντησε σήμερα το Πεκίνο.

Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι δεν κάνει καμία πυρηνική δοκιμή. «Η Κίνα ακολουθεί πάντα τον δρόμο της ειρηνικής ανάπτυξης, ασκεί πολιτική μη χρήσης κατά πρώτον πυρηνικών όπλων, ακολουθεί πυρηνική στρατηγική που στηρίζεται στην αυτοάμυνα και τον σεβασμό της δέσμευσής της για την αναστολή των πυρηνικών δοκιμών», δήλωσε στη διάρκεια συνηθισμένης συνέντευξης Τύπου η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε εξάλλου την ελπίδα οι ΗΠΑ «να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να διαφυλαχθεί το διεθνές σύστημα αφοπλισμού και μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και για να διατηρηθεί η στρατηγική ισορροπία και η παγκόσμια σταθερότητα».

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες Κυριακή από το αμερικανικό δίκτυο CBS.

«Θα κάνουμε δοκιμές, επειδή κι άλλες (χώρες) κάνουν δοκιμές. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε. «Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι συμβαίνει. Νιώθετε μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», σημείωσε ο Τραμπ.

«Αυτό που λέω είναι ότι θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές όπως κάνουν και άλλες χώρες», επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να απαντήσει ακριβώς σε ερώτηση για το εάν θα πυροδοτηθούν πυρηνικά όπλα, κάτι που έχουν να κάνουν οι ΗΠΑ από το 1992.

Ωστόσο ο υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησής του Κρις Ράιτ διαβεβαίωσε χθες σε δηλώσεις του στο Fox News ότι δεν πρόκειται να γίνουν «πυρηνικές εκρήξεις».

«Πρόκειται για αυτές που αποκαλούνται ‘μη κρίσιμες εκρήξεις’, δηλαδή θα δοκιμάσουμε άλλα τμήματα πυρηνικού όπλου για να βεβαιωθούμε πως έχουν την πρέπουσα γεωμετρία και ότι μπορούν να πυροδοτήσουν πυρηνική έκρηξη», εξήγησε.

«Οι δοκιμές που θα κάνουμε θα είναι σε νέα συστήματα και, για ακόμη μια φορά, δεν θα πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις», επέμεινε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.