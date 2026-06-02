Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Η βίλα του γάμου τους και οι σκοτεινές συνδέσεις με τη μαφία

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ ετοιμάζονται να μεταφέρουν τους γαμήλιους εορτασμούς τους στη Σικελία, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τον πολιτικό γάμο τους στο Λονδίνο. Το ζευγάρι, που σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στο ιστορικό δημαρχείο του Ολντ Μεριλεμπόουν, έχει επιλέξει για τη μεγάλη γιορτή μια από τις πιο εντυπωσιακές και φορτισμένες ιστορικά τοποθεσίες κοντά στο Παλέρμο: τη βίλα Valguarnera, στην Μπαγκερία.

Η Ντούα Λίπα εμφανίστηκε στον πολιτικό γάμο με λευκό ταγιέρ υψηλής ραπτικής του οίκου Schiaparelli Couture, δημιουργία του Ντάνιελ Ρόζεμπερι, το οποίο συνδύασε με λευκά γάντια, γόβες Christian Louboutin, κοσμήματα Bulgari και ένα εντυπωσιακό καπέλο του Στίβεν Τζόουνς.

Dua Lipa and Callum Turner's wedding venue's links to the Mafia as it's revealed the lavish villa was once at the centre of Sicily's 'Triangle of Death' https://t.co/AZQHywUl74 — Daily Mail (@DailyMail) June 2, 2026

Η εμφάνιση της τραγουδίστριας σχολιάστηκε αμέσως, καθώς θύμισε σε πολλούς το εμβληματικό νυφικό σύνολο της Μπιάνκα Τζάγκερ στον γάμο της με τον Μικ Τζάγκερ το 1971. Ο Κάλουμ Τέρνερ, από την πλευρά του, επέλεξε ένα σκούρο μπλε κοστούμι Ferragamo, κρατώντας χαμηλούς τόνους δίπλα στη σύζυγό του.

Η τελετή στο Λονδίνο ήταν λιτή, σχεδόν διακριτική για τα δεδομένα δύο τόσο αναγνωρίσιμων προσώπων. Παρόντες ήταν ελάχιστοι φίλοι και συγγενείς, ενώ το ζευγάρι αποχώρησε μέσα σε ένα παραδοσιακό μαύρο ταξί, μια επιλογή που, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, ήθελε ιδιαίτερα η Ντούα Λίπα για τη μεγάλη ημέρα. Όμως η πραγματική γιορτή φαίνεται πως θα δοθεί στη Σικελία, με ένα πολυτελές τριήμερο στο οποίο αναμένεται να δώσουν το παρών περίπου 300 καλεσμένοι από τον χώρο της μουσικής, της μόδας και του κινηματογράφου.

Στη λίστα των προσκεκλημένων φέρονται να βρίσκονται ο Έλτον Τζον, η Ολίβια Ντιν, ο Μαρκ Ρόνσον και η Τσάρλι XCX, ενώ έντονη είναι και η φημολογία για την παρουσία της Ντονατέλα Βερσάτσε και του Σιμόν Πορτ Ζακεμούς. Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την εκδήλωση θεωρούνται αυστηρά, με ιδιωτική φύλαξη, κλεισμένους χώρους φιλοξενίας, λιμουζίνες με φιμέ τζάμια και συμφωνητικά εμπιστευτικότητας για όσους εργάζονται στις προετοιμασίες.

JUST MARRIED! Dua Lipa & Callum Turner officially tied the knot today in a low-key civil ceremony at London’s iconic Old Marylebone Town Hall



The duo were joined by just a handful of close friends & family for the intimate legal wedding — the first step before their big 3-day… pic.twitter.com/bXXLucaCwp — Finally Did it 💫 (@Finallydiditonx) May 31, 2026

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη λαμπερή λίστα καλεσμένων. Η βίλα Valguarnera, το επιβλητικό παλάτι του 18ου αιώνα που βρίσκεται στην Μπαγκερία, διαθέτει μια ιστορία πολύ πιο σύνθετη από τη σημερινή της εικόνα ως πολυτελές σκηνικό γάμων και εκδηλώσεων. Το κτίριο, με τις μπαρόκ λεπτομέρειες, τους μεγάλους κήπους και την ατμόσφαιρα παλιάς αριστοκρατικής Σικελίας, υπήρξε κάποτε σημείο συνάντησης της πνευματικής ελίτ του Παλέρμο. Με τα χρόνια, όμως, η περιοχή συνδέθηκε και με μια πιο σκοτεινή περίοδο.

Τη δεκαετία του 1980, η βίλα Valguarnera βρέθηκε στο επίκεντρο αυτού που έμεινε γνωστό ως «Τρίγωνο του Θανάτου» της Σικελίας, λόγω της έντονης δράσης της Κόζα Νόστρα και των δολοφονιών που συγκλόνιζαν την περιοχή. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η βίλα είχε χρησιμοποιηθεί εκείνη την εποχή ως ασφαλές καταφύγιο από πρόσωπα που συνδέονταν με τη σικελική μαφία, ανάμεσά τους ο Μπερνάρντο Προβεντσάνο και ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, δύο από τα πιο διαβόητα ονόματα της Κόζα Νόστρα.

Οι ιστορίες που συνοδεύουν εκείνη την περίοδο μοιάζουν σχεδόν κινηματογραφικές. Η ιστορική βίλα υπέστη σοβαρές φθορές, ενώ φέρεται ότι άγρια ζώα κυκλοφορούσαν στους κήπους και στους εσωτερικούς χώρους, προκαλώντας καταστροφές ακόμη και στην αίθουσα χορού. Από τον κήπο είχε κλαπεί με ελικόπτερο ένα αρχαίο άγαλμα του Πολύφημου, ενώ υπήρχαν, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, ακόμη και σχέδια για τη μετατροπή της βίλας σε καζίνο.

Η εικόνα αυτή άρχισε να αλλάζει στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν η ιδιοκτήτρια του ακινήτου, η πριγκίπισσα Βιτόρια Αλιάτα ντι Βιλαφράνκα (Vittoria Alliata di Villafranca), κατάφερε να απομακρύνει τις μαφιόζικες σκιές από τον χώρο και να ξεκινήσει μια μακρά προσπάθεια αποκατάστασης. Η ίδια εξακολουθεί να συνδέεται με τη βίλα, η οποία σήμερα έχει ανακτήσει μεγάλο μέρος της παλιάς της αίγλης και νοικιάζεται πλέον επιλεκτικά για εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

Η επιλογή της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ έχει, έτσι, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Από τη μία, πρόκειται για έναν χώρο που ταιριάζει απόλυτα με την εικόνα ενός λαμπερού γάμου διεθνών διαστάσεων. Από την άλλη, η ιστορία του θυμίζει τη διαδρομή μιας ολόκληρης περιοχής που προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποτινάξει τη φήμη της βίας και της μαφίας.

Η Ντούα Λίπα φέρεται να αγάπησε το Παλέρμο και τη γύρω περιοχή σε ταξίδι της το περασμένο καλοκαίρι, ενώ έχει φωτογραφηθεί αρκετές φορές με τη φανέλα της τοπικής ομάδας, δείχνοντας τη συμπάθειά της για την πόλη. Η Σικελία, άλλωστε, τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε έναν από τους πιο περιζήτητους προορισμούς για γάμους υψηλού προφίλ, με ιστορικές βίλες, παλάτια, κινηματογραφικά τοπία και μια αίσθηση παλιάς μεσογειακής πολυτέλειας που δύσκολα αντιγράφεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.