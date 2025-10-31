Με μια δήλωση που επαναφέρει τη ρητορική των πυρηνικών ισορροπιών του Ψυχρού Πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε πυρηνικές δοκιμές «εάν το κάνουν και άλλες χώρες», ανοίγοντας νέο κύκλο ανησυχίας για την παγκόσμια ασφάλεια.

«Θα κάνουμε κάποιες δοκιμές, ναι -και άλλες χώρες το κάνουν. Αν πρόκειται να το κάνουν εκείνοι, θα το κάνουμε κι εμείς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, απαντώντας σε ερώτηση του AFP, εν πτήσει με το Air Force One.

Η ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την οποία ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναλάβουν τις πυρηνικές δοκιμές περιείχε ανακρίβειες, προκαλώντας ωστόσο αβεβαιότητα σχετικά με τις προθέσεις της Ουάσιγκτον.

Η ρητορική γύρω από τα πυρηνικά παρακολουθείται στενά από κυβερνήσεις και αναλυτές, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες. Η ξαφνική ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε Μόσχα και Πεκίνο μέσα σε λίγες ώρες.

Ο Τραμπ ξεκινούσε την ανακοίνωσή του υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα, η Ρωσία έχει το μεγαλύτερο απόθεμα.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο εκσυγχρονισμός των αμερικανικών πυρηνικών όπλων έχει ολοκληρωθεί, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Όσον αφορά την Κίνα, ανέφερε ότι θα φτάσει τις ΗΠΑ «μέσα σε πέντε χρόνια» με τους ειδικούς, ωστόσο, να διαφωνούν. Ο Τζον Γουλφσθαλ, διευθυντής του προγράμματος παγκόσμιου κινδύνου στη Federation of American Scientists, τόνισε ότι αν και το οπλοστάσιο του Πεκίνου «αυξάνεται ταχύτερα από ό,τι στο παρελθόν», «δεν αποτελεί άμεσο πρόβλημα για τις ΗΠΑ».

«Με κανέναν υπολογισμό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Κίνα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Στο πιο αιχμηρό σημείο της ανάρτησής του, ο Τραμπ δήλωσε ότι «επειδή άλλες χώρες πραγματοποιούν δοκιμές, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να ξεκινήσει τη δοκιμή των πυρηνικών μας όπλων σε ισότιμη βάση. Η διαδικασία θα αρχίσει άμεσα». Ωστόσο, η κυβέρνησή του δεν παρείχε καμία διευκρίνιση για το τι ακριβώς εννοούσε ο πρόεδρος με αυτή τη δήλωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή εδώ και δεκαετίες. Αντίθετα, αυτό που φαίνεται να τράβηξε την προσοχή του Ντόναλντ Τραμπ ήταν μια πρόσφατη ρωσική δοκιμή πυραύλου εξαιρετικά μεγάλου βεληνεκούς, ικανού να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Ο Φρανκ Ρόουζ, πρώην αναπληρωτής διοικητής της Εθνικής Διοίκησης Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) και υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα ελέγχου εξοπλισμών, δήλωσε στο Axios ότι «δεν έχω δει κανέναν τεχνικό λόγο που να επιβάλλει την ανάγκη για πυρηνική δοκιμή».

Πρόσθεσε ότι, αν συμβούλευε τον πρόεδρο, θα του έλεγε: «Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να κατανοήσετε πλήρως τις παγκόσμιες συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης. Αν υπάρχει τεχνικό ζήτημα που απαιτεί δοκιμή, είναι άλλο θέμα, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και για γεωπολιτικούς λόγους».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (FAS), εννέα χώρες μεταξύ τους η Κίνα, η Γαλλία, η Ινδία, η Βόρεια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν συνολικά περίπου 12.240 πυρηνικές κεφαλές.

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το 90% αυτού του οπλοστασίου.

Η ταχεία ανάπτυξη του κινεζικού πυρηνικού προγράμματος, αν και σε μικρότερη κλίμακα, έχει οδηγήσει τα «γεράκια» στην Ουάσιγκτον να ζητούν επέκταση του αμερικανικού πυρηνικού δυναμικού.

Ο εκσυγχρονισμός των αμερικανικών πυρηνικών οπλοστασίων είχε ξεκινήσει πριν από τον Τραμπ και παραμένει πολύπλοκος και δαπανηρός.

Προγράμματα όπως ο πύραυλος Sentinel αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους, ενώ οι υποδομές της εποχής του Ψυχρού Πολέμου στα κέντρα της NNSA έχουν φθαρεί σημαντικά.

Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), τα συνδυασμένα πυρηνικά προγράμματα του υπουργείου Άμυνας (DOD) και του υπουργείου Ενέργειας (DOE) για την περίοδο 2025–2034 ανέρχονται σε 946 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Κρεμλίνο διέψευσε τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία έχει επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως θα το πράξει, εάν το κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.