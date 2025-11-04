Το τραγικό πυρηνικό αποτύπωμα των ΗΠΑ στα Νησιά Μάρσαλ

Οι δοκιμές πυρηνικών προκαλούν ανθρώπινα και περιβαλλοντικά δεινά που διαρκούν για γενιές, όπως γνωρίζουν καλά οι κάτοικοι των Νησιών Μάρσαλ, όπου οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν 67 πυρηνικές εκρήξεις μεταξύ 1946 και 1958.

Οι εκρήξεις αυτές είχαν συνολική ισχύ ίση με μία βόμβα τύπου Χιροσίμα κάθε μέρα για 20 χρόνια.

Οι συνέπειες της ραδιενέργειας ήταν καταστροφικές: σε ορισμένα νησιά, 55% των καρκίνων αποδίδονται στις δοκιμές. Η ραδιενεργή σκόνη ταξίδεψε παγκοσμίως, προκαλώντας περίπου 100.000 επιπλέον θανάτους από καρκίνο.

Στο μικρό νησί Runit υπάρχει ένας τεράστιος θόλος από σκυρόδεμα που καλύπτει 85.000 κυβικά μέτρα ραδιενεργών αποβλήτων. Το έδαφος κάτω από τον θόλο δεν έχει στεγανοποιηθεί, με αποτέλεσμα η ραδιενέργεια να διαρρέει στο έδαφος και να καθιστά το νησί ακατοίκητο για πάντα. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής απειλεί να καταστρέψει τον θόλο, προκαλώντας φόβους για νέα διαρροή ραδιενέργειας. Οι ειδικοί τον ονομάζουν «θολό θόλο».

Οι συνέπειες για τους κατοίκους

Οι κάτοικοι του Enewetak Atoll και άλλων νησιών δεν μπορούν να πουλήσουν ούτε τους καρύδες τους, καθώς είναι ραδιενεργοί. Η παραδοσιακή ζωή και ο πολιτισμός τους έχουν καταρρεύσει, με τους νεότερους να έχουν χάσει δεξιότητες όπως η πλοήγηση στη θάλασσα, απαραίτητη για εμπόριο και κοινωνική ζωή. Ο ΟΗΕ τονίζει πως οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο σωματικές αλλά και πολιτισμικές και ψυχολογικές.

Η δοκιμή “Castle Bravo” και το Bikini Atoll

Το Bikini Atoll ήταν το σημείο της μεγαλύτερης πυρηνικής δοκιμής των ΗΠΑ, “Castle Bravo”, 1.000 φορές ισχυρότερης από τη βόμβα της Χιροσίμα. Οι κάτοικοι εκδιώχθηκαν «για το καλό της ανθρωπότητας» και ποτέ δεν επέστρεψαν μόνιμα, καθώς τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν πολύ υψηλά.

Το γειτονικό Rongelap Atoll καλύφθηκε από ραδιενεργή στάχτη, προκαλώντας οξείες ασθένειες από ακτινοβολία στους κατοίκους.

Η παγκόσμια κληρονομιά των δοκιμών

Εκτός από τις ΗΠΑ, η Γαλλία πραγματοποίησε 193 πυρηνικές δοκιμές στον Ειρηνικό (έως το 1996), με 110.000 άτομα να πάσχουν από ασθένειες που σχετίζονται με ραδιενέργεια. Το 1996 υπογράφηκε η Συνθήκη Ολοκληρωτικής Απαγόρευσης Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT), αλλά οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα δεν την έχουν επικυρώσει. Μετά το 1996, μόνο Ινδία, Πακιστάν και Βόρεια Κορέα πραγματοποίησαν δοκιμές.

Η πρόσφατη δήλωση Τραμπ για επανέναρξη δοκιμών θεωρείται επικίνδυνη και ανεύθυνη, με τον φόβο ότι θα ξεκινήσει νέο πυρηνικό ανταγωνισμό.

Τα Νησιά Μάρσαλ παραμένουν αιώνια μάρτυρας των συνεπειών της πυρηνικής εποχής:

Το πλουτώνιο-239 που υπάρχει ακόμα εκεί έχει χρόνο ημιζωής 24.110 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

