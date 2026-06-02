Υπό έλεγχο η φωτιά στο οινοποιείο στο Μαρκόπουλο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής έγινε σήμερα για φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε οινοποιείο επί της οδού Πυθαγόρα στο Μαρκόπουλο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2026

Πηγή: skai.gr

