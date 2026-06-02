Σακελλαρίδης στον ΣΚΑΪ: Η διέξοδος προς τον Τσίπρα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ιθαγενείς

Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ειλημμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας την απόφαση των βουλευτών και στελεχών του κόμματος να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, ο κ. Σακελλαρίδης τόνισε ότι πρόκειται για «μία ανακουφιστική και απελευθερωτική κίνηση», ώστε να προχωρήσουν όπως είπε τα πράγματα παρακάτω.

Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά δρομολογήθηκαν και επισπεύθηκαν μετά την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ χαρακτήρισε τη διέξοδο προς τον πρώην πρωθυπουργό «σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ιθαγενείς».

Ο κ. Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά συνεχίζει να υφίσταται στο πλαίσιο μιας «ανασυνθετικής κατεύθυνσης της αριστεράς, της οικολογίας και των κοινωνικών κινημάτων, ενός χώρου που παραμένει χωρίς εκπροσώπηση».



Πηγή: skai.gr

