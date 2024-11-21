Η αστυνομία στο Περού συνέλαβε έναν άνδρα που προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα με 320 αράχνες- ταραντούλες, 110 σαρανταποδαρούσες και 9 μυρμήγκια σε συσκευασίες και δεμένα στο σώμα του.

Τον 28χρονο από τη Νότια Κορέα, σταμάτησε η ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χόρχε Τσάβες στη Λίμα στις 8 Νοεμβρίου, αφού οι αξιωματούχοι παρατήρησαν ότι η κοιλιά του ήταν περιέργως «ογκώδης».

Smuggler arrested with 300 tarantulas strapped to his body https://t.co/XA4h8vJhsk — CTV News (@CTVNews) November 20, 2024

Κατά την έρευνα αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες έντομα συσκευασμένα μέσα σε σακούλες με φερμουάρ, δεμένες στην κοιλιά του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα, ο οποίος ταξίδευε στη Νότια Κορέα μέσω Γαλλίας, και ο εισαγγελέας περιβαλλοντικών εγκλημάτων του Περού ξεκίνησε έρευνα.

Τα έντομα πιστεύεται ότι έχουν ληφθεί από την περιοχή Madre de Dios στον Περουβιανό Αμαζόνιο. Τώρα βρίσκονται υπό τη φροντίδα των αρχών.

Οι ταραντούλες είναι ένα απειλούμενο είδος, εξήγησε στη δήλωση ο Walter Silva, ειδικός σε θέματα άγριας ζωής στο SERFOR.

«Όλα εξήχθησαν παράνομα και αποτελούν μέρος της παράνομης διακίνησης άγριων ζώων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως», είπε ο Σίλβα.

Το Περού δεν είναι το μόνο έθνος της Νότιας Αμερικής που αντιμετωπίζει προβλήματα με την εμπορία άγριων ζώων.

Τον Δεκέμβριο του 2021, οι αρχές στην Κολομβία κατάσχεσαν τουλάχιστον 232 ταραντούλες, 67 κατσαρίδες, εννέα αυγά αράχνης και έναν σκορπιό με επτά από τα μικρά του, όλα κρυμμένα σε μια βαλίτσα στο αεροδρόμιο El Dorado της Μπογκοτά.

Και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, Κολομβιανοί αξιωματούχοι κατέσχεσαν ένα φορτίο με σχεδόν 3.500 πτερύγια καρχαρία με προορισμό το Χονγκ Κονγκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.