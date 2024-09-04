Οι ταραντούλες είναι εμφανές ότι έχουν ιδιαίτερη τριχοφυΐα. Δεν ήταν γνωστό, όμως, το ότι αυτό σχετίζεται με την προστασία τους από έναν απροσδόκητο εχθρό, όπως διαπιστώνει νέα έρευνα, σύμφωνα με το LiveScience.

Ο εχθρός αυτός δεν είναι άλλος από τον στρατό από μυρμήγκια που είναι «υπεύθυνος» ως άλλος οικιακός βοηθός για την καθαριότητα της σπηλιάς της αράχνης ταραντούλας. Σύμφωνα με τη νέα αυτή έρευνα είναι πιθανό τα μυρμήγκια αυτά να φάνε την ταραντούλα ζωντανή.

Ειδικότερα, η έρευνα που δημοσιεύτηκε στις 6 Αυγούστου στο περιοδικό Journal of Natural History, αναφέρει νέες εκδοχές των σχέσεων που αναπτύσσει η ταραντούλα με άλλα είδη, συμπεριλαμβανομένης της σε γενικές γραμμές παθητικής αλλά ενίοτε βίαιης αλληλεπίδρασής της με τα μυρμήγκια-θηρευτές.

Μυρμήγκια καταβροχθίζουν αράχνες

Τα μυρμύγκια-θηρευτές είναι γνωστά για το γεγονός ότι κυνηγούν και καταβροχθίζουν ζωντανές τις αράχνες, αλλά όταν αναζητούσαν τροφή στα λαγούμια της ταραντούλας στη Νότια Αμερική, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι έμεναν νηστικά. Στις σπάνιες περιπτώσεις που τα μυρμήγκια επιχειρούσαν να επιτεθούν στις ταραντούλες, οι δύσκαμπτες τρίχες τους τα απωθούσαν αμέσως.

«Οι πυκνές τρίχες που καλύπτουν το σώμα της ταραντούλας δυσκολεύουν τα μυρμήγκια να δαγκώσουν ή να τσιμπήσουν την αράχνη», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Alireza Zamani, αραχνολόγος στο Πανεπιστήμιο του Turku στη Φινλανδία. «Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι η τριχωτή επιφάνεια της ταραντούλας μπορεί να έχει εξελιχθεί ως αμυντικός μηχανισμός».

Γιατί είναι απαραίτητα τα μυρμήγκια θηρευτές για τις ταραντούλες

Όπως προαναφέρθηκε τα εν λόγω μυρμήγκια είναι υπεύθυνα για την καθαριότητα της φωλιάς της ταραντούλας. Συγκεκριμένα, την καθαρίζουν από απομεινάρια τροφής. Έτσι, η ταραντούλα δεν μπορεί να τα αποφύγει, για να προστατεύσει, ωστόσο τα αβγά της τα τοποθετεί εντός των τριχών της, προκειμένου να μη φαγωθούν από τα μυρμήγκια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.