Λος Άντζελες: Νεκρός εργάτης γης σε έφοδο της αστυνομίας μετανάστευσης

Εργάτης γης υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια εφόδου της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την επιβολή του νόμου ως προς τη μετανάστευση (ICE) κοντά στο Λος Άντζελες, σε αγροκτήματα όπου καλλιεργείται νόμιμα κάνναβη, επιχείρηση κατά την οποία ξέσπασαν επεισόδιο ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές, χθες Παρασκευή αμερικανική συνδικαλιστική οργάνωση.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα τραγικά είδη ότι εργάτης σε αγρόκτημα πέθανε εξαιτίας των τραυμάτων που υπέστη ως αποτέλεσμα της χθεσινής εφόδου (της αστυνομικής υπηρεσίας) έλεγχος της μετανάστευσης», ανέφερε μέσω της X η οργάνωση United Farm Workers.

UPDATE: we tragically can confirm that a farm worker has died of injuries they sustained as a result of yesterday’s immigration enforcement action. https://t.co/Pq3rMmzZJR — United Farm Workers (@UFWupdates) July 11, 2025

Η έφοδος έγινε προχθές Πέμπτη στην Καρπιντέρια και στο Καμαρίλο, δυο αγροτικές κοινότητες της κομητείας Βεντούρα, κάτι παραπάνω από μια ώρα οδικώς από το Λος Άντζελες.

Οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί «συνέλαβαν περίπου 200 αλλοδαπούς που βρίσκονταν στη χώρα παράνομα» στις δυο τοποθεσίες, συγκρούστηκαν με «περίπου 500 ταραχοποιούς» που προσπάθησαν να «εμποδίσουν την επιχείρηση» και «δέχτηκαν πυρά» από οπλοφόρο που «διαφεύγει ακόμα τη σύλληψη». ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

