Aγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων στο Περού για τον νόμο περί αμνηστίας για τα εγκλήματα του εμφυλίου

Συγγενικά πρόσωπα θυμάτων χαρακτήρισαν χθες Πέμπτη «παράνομο» και «άδικο» νομοθέτημα που υιοθετήθηκε προχθές Τετάρτη από το κοινοβούλιο του Περού κι απονέμει γενική αμνηστία σε στρατιωτικούς, αστυνομικούς και παραστρατιωτικούς, που είτε αντιμετώπιζαν ποινικές διώξεις ή έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον εμφύλιο πόλεμο που σπάρασσε το Περού από το 1980 ως το 2000.

Ο νόμος, που μένει να επικυρωθεί από την πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε, δίνει αμνηστία στα μέλη των δυνάμεων της τάξης και παραστρατιωτικών οργανώσεων σε βάρος των οποίων είχαν υποβληθεί μηνήσεις, διενεργούνταν έρευνες ή είχαν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις, για εγκλήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στο κράτος και τις οργανώσεις Φωτεινό Μονοπάτι (SL, μαοϊστές) και Επαναστατικό Κίνημα Τουπάκ Αμάρου (MRTA, γκεβαριστές)

Ο εμφύλιος πόλεμος άφησε πίσω κάπου 70.000 νεκρούς.

Οι οικογένειες των θυμάτων αισθάνονται «πολλή αγανάκτηση, οδύνη και οργή» για την απόφαση των κοινοβουλευτικών που ψήφισαν υπέρ αυτού του νόμου, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Χισέλα Ορτίς, ο αδελφός της οποίας απήχθη και δολοφονήθηκε από τάγμα θανάτου του στρατού το 1992.

«Μας φαίνεται όχι μόνο παράνομο, αλλά κι άδικο και απάνθρωπο να δίνεται χάρη σε αυτούς που καταπάτησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε εξάλλου η κ. Ορτίς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα της Εθνικής Συντονίστριας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην πρωτεύουσα Λίμα.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρόεδρος του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΔΑΔ), ο Ντιέγκο Γκαρσία Σαγιάν, ανέφερε πως οι οικογένειες των θυμάτων θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν την εφαρμογή του νόμου αυτού προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη.

«Αυτό που εγκρίθηκε είναι άνευ προηγουμένου στη Λατινική Αμερική, που ήδη είχε και συνεχίζει να έχει προβλήματα στο πεδίο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε ο κ. Γκαρσία Σαγιάν. «Αυτός ο νόμος παραβιάζει όλες τις διεθνείς συμβάσεις και το Σύνταγμα», πρόσθεσε.

Για τον Λουίς Αρονές, πρόεδρο συλλογικότητας θυμάτων, ο επίμαχος νόμος συντάχθηκε για να ωφελήσει «δολοφόνους κι αυτούς που διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύμφωνα με υπολογισμούς οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωφελημένοι θα είναι περίπου 900 παραστρατιωτικοί, αστυνομικοί και στρατιωτικοί, ανάμεσά τους αρκετοί στρατηγοί.

Ο νόμος εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο στο κοινοβούλιο προχθές.

Το νομοσχέδιο κατήρτισε και εισηγήθηκε ο Φερνάντο Ροσπιλιόσι, του δεξιού κόμματος Λαϊκή Δύναμη (FP) της Κέικο Φουχιμόρι. Πρόκειται για την κόρη του θανόντα πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), ο οποίος καταδικάστηκε για διάφορα εγκλήματα, αλλά αφέθηκε ελεύθερος το 2023 για ανθρωπιστικούς λόγους.

Στο Περού εγκρίθηκε ήδη τον Αύγουστο του 2024 νόμος για την παραγραφή των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που είχαν διαπραχθεί πριν από το 2002, στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον ανταρτών. Ο νόμος εκείνος ωφέλησε τον πρώην πρόεδρο Φουχιμόρι και κάπου 600 στρατιωτικούς που αντιμετώπιζαν δίκες.

Σύμφωνα με την επιτροπή αλήθειας και συμφιλίωσης, στο Περού υπάρχουν πάνω από 4.000 μυστικοί τάφοι που συνδέονται με την εμφύλια σύρραξη.

