Περισσότερα από 600 αντικείμενα «υψηλής αξίας» κλάπηκαν από μουσείο στο Μπρίστολ

Περισσότερα από 600 αντικείμενα «υψηλής αξίας» κλάπηκαν από κτίριο που στεγάζει τεχνουργήματα που ανήκουν σε μουσείο του Μπρίστολ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο ωστόσο μόλις σήμερα η αστυνομία απευθύνει έκκληση για πληροφορίες δημοσιεύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.

We want to speak to the people, pictured, after museum artefacts were stolen in Bristol.



The burglary happened in the Cumberland Road area between 1-2am on Thursday 25 September.



If you can help, call 101 ref 5225269603 or contact Crimestoppers.https://t.co/g1cWBLtfab — Avon and Somerset Police (@ASPolice) December 11, 2025

Η διάρρηξη έλαβε χώρα μεταξύ 1 π.μ. και 2 π.μ. την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, όταν μια ομάδα τεσσάρων ανδρών κατάφερε αν μπει σε ένα κτίριο στην περιοχή Cumberland Road.

Εκλάπησαν αντικείμενα από τη συλλογή του μουσείου για τη Βρετανική Αυτοκρατορία και την Κοινοπολιτεία και οι ντετέκτιβ προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν τέσσερις άνδρες που έχουν καταγραφεί στην περιοχή από κάμερες.

«Η κλοπή πολλών αντικειμένων που φέρουν σημαντική πολιτιστική αξία αποτελεί σημαντική απώλεια για την πόλη», δήλωσε ο αστυνομικός Νταν Μπούργκαν, σύμφωνα με το BBC.

Η αστυνομία θέλει να μιλήσει με όποιον αναγνωρίζει τους άνδρες που καταγράφηκαν τις κάμερες ή που μπορεί να έχει δει πιθανά κλεμμένα αντικείμενα να πωλούνται στο διαδίκτυο.

Όλοι οι άνδρες εκτιμάται ότι είναι λευκοί. Ο πρώτος περιγράφεται ως μεσαίου έως γεροδεμένου σωματότυπου και φορούσε λευκό καπέλο, μαύρο σακάκι, ανοιχτόχρωμο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Ο δεύτερος περιγράφεται ως αδύνατος και φορούσε γκρι μπουφάν με κουκούλα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Ο τρίτος φορούσε πράσινο καπέλο, μαύρο μπουφάν, ανοιχτόχρωμο σορτς και λευκά αθλητικά παπούτσια. Η αστυνομία ανέφερε ότι φαινόταν να περπατάει κουτσαίνοντας ελαφρά στο δεξί του πόδι.

Ο τέταρτος περιγράφεται ως μεγαλόσωμος ο οποίος φορούσε ένα δίχρωμο πορτοκαλί και μπλε σκούρο ή μαύρο φουσκωτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι και ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.