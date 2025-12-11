Μία εργάτρια σε εργοστάσιο κομπόστας ανανά έγινε το ταχύτερο άτομο στον κόσμο στο ξεφλούδισμα και κομμάτιασμα ενός… ανανά και μπήκε στα Ρεκόρ Γκίνες.

Ανάμεσα σε 10 συναδέλφους της που πήραν μέρος στον διαγωνισμό, η 35χρονη Ντομινίκα Γκασπάροβα, επικεφαλής ομάδας στο εργοστάσιο Del Monte στο Κεϊμπριτζσάιρ της Αγγλίας, βγήκε πρώτη, αφού ολοκλήρωσε το επαγγελματικό της καθήκον σε μόλις 11,43 δευτερόλεπτα.

Δείτε τις απίστευτες δεξιότητές της:

A factory worker has become the fastest person in the world to peel and slice a pineapple.



Dominika Gasparova, 35, a senior team leader at the Del Monte factory in Cambridgeshire, achieved the Guinness World Record after completing the task in just 11.43 seconds. #pineapple… pic.twitter.com/lhZuydSQtS — The Independent (@Independent) December 11, 2025

Το προηγούμενο ρεκόρ

Ο ταχύτερος χρόνος για να ξεφλουδίσει και να κόψει κάποιος έναν ανανάς είναι 17,85 δευτερόλεπτα και επιτεύχθηκε από τον Rich Ellenson (ΗΠΑ) στο Κόνκορντ της Καλιφόρνια, στις 13 Απριλίου 2024.

