Καλύτερη από μηχάνημα: Εργάτρια καθαρισμού ανανά στο ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο

Η 35χρονη Ντομινίκα Γκασπάροβα, επικεφαλής ομάδας σε εργοστάσιο της Del Monte, ολοκλήρωσε το επαγγελματικό της καθήκον σε μόλις 11,43 δευτερόλεπτα

ανανας

Μία εργάτρια σε εργοστάσιο κομπόστας ανανά έγινε το ταχύτερο άτομο στον κόσμο στο ξεφλούδισμα και κομμάτιασμα ενός…  ανανά και μπήκε στα Ρεκόρ Γκίνες

Ανάμεσα σε 10 συναδέλφους της που πήραν μέρος στον διαγωνισμό, η 35χρονη Ντομινίκα Γκασπάροβα, επικεφαλής ομάδας στο εργοστάσιο Del Monte στο Κεϊμπριτζσάιρ της Αγγλίας, βγήκε πρώτη, αφού ολοκλήρωσε το επαγγελματικό της καθήκον σε μόλις 11,43 δευτερόλεπτα.

Δείτε τις απίστευτες δεξιότητές της: 

Το προηγούμενο ρεκόρ

Ο ταχύτερος χρόνος για να ξεφλουδίσει και να κόψει κάποιος έναν ανανάς είναι 17,85 δευτερόλεπτα και επιτεύχθηκε από τον Rich Ellenson (ΗΠΑ) στο Κόνκορντ της Καλιφόρνια, στις 13 Απριλίου 2024.

