ABC: Η Ουκρανία παρέδωσε στις ΗΠΑ το αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου

Η Ουκρανία παρέδωσε στις ΗΠΑ το αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με το ABC News που επικαλείται έναν Ουκρανό αξιωματούχο.

Το αναθεωρημένο σχέδιο περιέχει «ορισμένες νέες ιδέες» σχετικά με τα εδάφη και τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

