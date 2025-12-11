Λογαριασμός
ABC: Η Ουκρανία παρέδωσε στις ΗΠΑ το αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου

Το αναθεωρημένο σχέδιο περιέχει «ορισμένες νέες ιδέες» σχετικά με τα εδάφη και τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, σύμφωνα με το δημοσίευμα

Ζελένσκι και Τραμπ

Η Ουκρανία παρέδωσε στις ΗΠΑ το αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με το ABC News που επικαλείται έναν Ουκρανό αξιωματούχο.

Το αναθεωρημένο σχέδιο περιέχει «ορισμένες νέες ιδέες» σχετικά με τα εδάφη και τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία ΗΠΑ
