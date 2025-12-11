ABC: Η Ουκρανία παρέδωσε στις ΗΠΑ το αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου

Η Ουκρανία παρέδωσε στις ΗΠΑ το αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με το ABC News που επικαλείται έναν Ουκρανό αξιωματούχο.
Το αναθεωρημένο σχέδιο περιέχει «ορισμένες νέες ιδέες» σχετικά με τα εδάφη και τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
- Ισπανία: Σε δίκη για διαφθορά o πρώην υπουργός, στενός συνεργάτης του Σάντσεθ, για την «Υπόθεση Κόλντο»
- Απάτη 30 εκατ. σε βάρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διαχειρίζεται τον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας
- Τρόμος στους αιθέρες: Αλεξίπτωτο τυλίγεται στο φτερό αεροπλάνου και ο αλεξιπτωτιστής αιωρείται στο κενό (Βίντεο)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.