Με τη συνδρομή του στρατού και ειδικών μονάδων τα μέτρα ασφαλείας στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Ειδικότερα, περίπου 1.700 μέλη του αμερικανικού στρατού, η πλειοψηφία από την Εθνοφρουρά, καθώς και μια μικρή ομάδα θα τίθενται επί ποδός για τη φύλαξη των παρευρισκόμενων, δήλωσε τη Δευτέρα η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ.

«Αυτό το προσωπικό αποτελείται κυρίως από την Εθνοφρουρά του Ουισκόνσιν, της Μινεσότα και της Βόρειας Ντακότα και θα είναι επιφορτισμένο με την πολιτική υποστήριξη, την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών και την ασφάλεια, ενώ θα βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να ανταποκριθεί σε άλλες επείγουσες εγχώριες απαιτήσεις για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και για τη διατήρηση της ειρήνης, της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας», είπε η αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Η Σινγκ πρόσθεσε επίσης ότι τα μέλη της υπηρεσίας θα υποστηρίζουν το FBI, τη Μυστική Υπηρεσία και το Αστυνομικό Τμήμα του Μετρό του Μιλγουόκι «για επιχειρήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα» και ότι η εμπλοκή τους ήταν προσχεδιασμένη και δεν είναι αποτέλεσμα της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από τη Δευτέρα, δεν υπήρξαν αιτήματα για πρόσθετη υποστήριξη από την Εθνική Φρουρά, είπε κατέληξε η Σινγκ.



