Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέφρασε σήμερα την εμπιστοσύνη της στο σχέδιο ασφαλείας της για το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών (RNC) στο Μιλγουόκι αυτή την εβδομάδα, μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση το Σαββατοκύριακο.

«Είμαι πεπεισμένη για το σχέδιο ασφαλείας που έχουν θέσει σε εφαρμογή ο συντονιστής της υπηρεσίας μας για το RNC και οι εταίροι μας, το οποίο επανεξετάσαμε και ενισχύσαμε μετά το περιστατικό του Σαββάτου με τους πυροβολισμούς», δήλωσε η διευθύντρια της Μυστικής Υπηρεσίας Κίμπερλι Τσίτλε σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.