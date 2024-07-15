Με χιούμορ αντιμετώπισε η βασίλισσα Καμίλα την στιγμή που μία αγελάδα... καβάλησε την άλλη κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Τζέρσεϊ την ώρα που εκείνη την χάιδευε.
Η βασίλισσα ενώ βρισκόταν σε μια έκθεση στο St Helier μαζί με τον βασιλιά Κάρολο, τους παρουσιάστηκε επίσημα το κοπάδι των επτά αγελάδων ως δώρο.
Τότε η Καμίλα έσκυψε να χαϊδέψει ένα από τα εμβληματικά αυτά ζώα, όταν το ένα καβάλησε το άλλο ακριβώς μπροστά της. Η ίδια δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και ξέσπασε σε γέλια.
Από την άλλη ο βασιλιάς Κάρολος φαινόταν λίγο πιο ξαφνιασμένος - αλλά χαμογέλασε και αυτός στο τέλος.
Η εκδήλωση ήταν μέρος της τελετής υποδοχής των Μεγαλειότατων, οι οποίοι πραγματοποιούν διήμερη επίσκεψη στα Νησιά της Μάγχης για πρώτη φορά από το 2012.
