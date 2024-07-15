Ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί προβάδισμα έναντι του Τζο Μπάιντεν στην Πενσιλβάνια, αλλά ο Δημοκρατικός πρόεδρος προηγείται του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με δημοσκόπηση των New York Times / Sienna College που διενεργήθηκε σε αυτές τις δύο πολιτείες στο διάστημα 9-11 Ιουλίου και δημοσιεύεται σήμερα.

Η δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε πριν από την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το Σάββατο, δείχνει ότι ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος διατηρεί προβάδισμα τεσσάρων μονάδων στην Πενσιλβάνια (48% έναντι 44%), ενώ ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προβάδισμα βραχείας κεφαλής στη Βιρτζίνια (46% έναντι 44%).

Στη δημοσκόπηση της Πενσιλβάνιας συμμετείχαν 872 εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και το περιθώριο στατιστικού σφάλματος ανέρχεται σε 3,7%. Αντίστοιχα, στη Βιρτζίνια 661 πολίτες συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, με το περιθώριο στατιστικού σφάλματος να υπολογίζεται σε 4,2%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.