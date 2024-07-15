Τραμπ: Μετά την απόπειρα δολοφονίας η ομιλία μου στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών θα είναι «εντελώς διαφορετική»

Θα δούμε έναν «άλλο» Ντόναλντ Τραμπ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών μετά την απόπειρα δολοφονίας του Σαββάτου; Αυτό δηλώνει ο ίδιος ο τέως πρόεδρος.



«Ειλικρινά, η ομιλία στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών θα είναι εντελώς διαφορετική τώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην εφημερίδα Washington Examiner.



«Αυτή είναι μια ευκαιρία να φέρουμε όλη τη χώρα, ακόμα και ολόκληρο τον κόσμο, πιο κοντά. Η ομιλία θα είναι πολύ διαφορετική, πολύ διαφορετική από ό,τι θα ήταν πριν από δύο ημέρες» ξεκαθάρισε.



Η επιστροφή του Τραμπ στο προεκλογικό πόντιουμ, μέσα στην εβδομάδα, και η ρητορική του στο βήμα, θα δώσουν τον τόνο τόσο για τους τελευταίους μήνες της εκστρατείας όσο και για το εγγύς μέλλον της αμερικανικής πολιτικής σχολιάζει το CNN. Ο τέως πρόεδρος, μέχρι στιγμής, έχει αποφύγει την εμπρηστική ρητορική για την απόπειρα δολοφονίας του.



Άλλα μέλη του κόμματός του δεν έχουν επιδείξει ανάλογη αυτοσυγκράτηση, με κάποιους εξ αυτών να δηλώνουν ευθέως –χωρίς όμως αποδείξεις– ότι 20χρονος δράστης παρασύρθηκε από τις επιθέσεις των Δημοκρατικών.



Το συνέδριο Ρεπουμπλικάνων θα διαρκέσει από τις 15 έως τις 18 Ιουλίου, με ώρα έναρξης τις 19:45 ώρα Ελλάδος.

«Κανονικά έπρεπε να είμαι νεκρός»

Ένας Ντόναλντ Τραμπ, διαφορετικός, συγκλονίζει στην πρώτη του συνέντευξη στην εφημερίδα New York Post λίγες ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.



Ο Τραμπ έδειξε στον δημοσιογράφο έναν μεγάλο μώλωπα στον δεξί του πήχη, που όπως ανέφερε, υπέστη όταν οι πράκτορες όρμησαν στο πόντιουμ για να τον προστατεύσουν. Ήταν «μια πολύ σουρεαλιστική εμπειρία» δήλωσε για την απόπειρα δολοφονίας από τον νεαρό Τόμας Μάθιου Κρουκς, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν άγνωστα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στον τέως πρόεδρο είχε τοποθετηθεί ένας «μεγάλος λευκός επίδεσμος που κάλυπτε το δεξί του αυτί» στο σημείο όπου τον διαπέρασε η σφαίρα, και το επιτελείο του κατέστησε σαφές στη NYP ότι δεν μπορούσαν να τον φωτογραφήσουν.



«Ο γιατρός στο νοσοκομείο είπε ότι δεν είχε δει ποτέ κάτι τέτοιο, το αποκάλεσε θαύμα», αποκάλυψεδ ο Τραμπ. «Κανονικά δεν έπρεπε να ήμουν εδώ, κανονικά έπρεπε να είμαι νεκρός» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. «Από τύχη ή από τον Θεό, πολλοί άνθρωποι λένε από τον Θεό, είμαι ακόμα εδώ».



Ο Τραμπ μίλησε και για τις εμβληματικές φωτογραφίες στις οποίες σηκώνει τη γροθιά του, λέγοντας «παλέψτε!» ενώ είχε αίμα στο πρόσωπό του δευτερόλεπτα μετά την απόπειρα δολοφονίας.



«Πολλοί άνθρωποι λένε ότι είναι η πιο εμβληματική φωτογραφία που έχουν δει ποτέ» τόνισε ο Τραμπ. «Έχουν δίκιο, και δεν πέθανα. Συνήθως πρέπει να πεθάνεις για να έχεις μια εμβληματική φωτογραφία».



Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα ότι ήθελε να συνεχίσει την ομιλία του μετά τους πυροβολισμούς, αλλά η μυστική υπηρεσία επέμενε ότι έπρεπε να διακομιστεί στο νοσοκομείο.



«Ήθελα απλώς να συνεχίσω να μιλάω, αλλά μόλις είχα πυροβοληθεί», είπε.



Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι εκτιμά την τηλεφωνική κλήση που έλαβε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με την Post, χαρακτηρίζοντάς τη «καλή» και «πολύ ωραία». Η NYP αναφέρει ότι ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η προεκλογική εκστρατεία μεταξύ τους θα μπορούσε να κινηθεί σε πιο χαμηλούς τόνους από εδώ και στο εξής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.