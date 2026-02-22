Τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας επέβαλαν περιοριστικά μέτρα στις πτήσεις για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή εναέριας κυκλοφορίας Rosaviatsia, την ώρα που η ρωσική πρωτεύουσα δέχεται επίθεση με drones.

Τουλάχιστον επτά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.