Oι «κόκκινες τήβεννοι» στο στόχαστρο της Μελόνι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στη Δικαιοσύνη μετά την απόφαση των δικαστών της Κατάνης να άρουν την προσωρινή κατάσχεση του πλοίου Sea Watch 5, που ανήκει σε γερμανική ΜΚΟ και δραστηριοποιείται στη διάσωση μεταναστών στη Μεσόγειο.

Η δικαιοσύνη έκρινε ότι το πλοίο μπορεί να συνεχίσει άμεσα τις επιχειρήσεις του, ενώ σε παρόμοια υπόθεση το ιταλικό δημόσιο καλείται να καταβάλει αποζημίωση 76.000 ευρώ για κατάσχεση πλοίου το 2019.

Οι αποφάσεις αυτές προκαλούν έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση Μελόνι, ενισχύοντας την αντιπαράθεση ενόψει επικείμενου δημοψηφίσματος.

Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Η Τζόρτζια Μελόνι συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης με τη δικαιοσύνη, στα πλαίσια του αδιάκοπου «κρεσέντο» των τελευταίων εβδομάδων. Αφορμή, αυτή την φορά, ήταν ετυμηγορία των δικαστών της Κατάνης της Σικελίας, με την οποία έκριναν εσφαλμένη, απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, το πλοίο Sea Watch 5 (το οποίο ανήκει σε γερμανική ΜΚΟ και έσωσε μετανάστες στην κεντρική Μεσόγειο) δεν πρέπει να παραμείνει υπό προσωρινή κατάσχεση και μπορεί να ξαναρχίσει άμεσα τις επιχειρήσεις του. Με αναφορά σε παρόμοια υπόθεση οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι το ιταλικό δημόσιο θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση 76.000 ευρώ για την κατάσχεση του πλοίου Sea Watch3, η οποία είχε γίνει το 2019.

«Ασύλληπτες αποφάσεις»

Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει άμεσα και η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι «πρόκειται για αντικειμενικά ασύλληπτες αποφάσεις» βάσει των οποίων «η κυβέρνηση της Ρώμης δεν έχει το δικαίωμα να καταπολεμήσει τη μαζική, παράνομη μετανάστευση».



Πολλοί σχολιαστές διερωτώνται για ποιο λόγο επιδιώκεται η συνεχής αντιπαράθεση με την δικαιοσύνη, σε μια φάση κατά την οποία, μάλιστα, η Ιταλία δεν αντιμετωπίζει σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις. Παρά ταύτα, η Μελόνι επιμένει ότι «μια πολιτικοποιημένη πτέρυγα της δικαιοσύνης συνεχίζει να παρεμποδίζει το έργο της κυβέρνησης κατά της παράτυπης μετανάστευσης».



Πρόκειται, προφανώς, για συγκεκριμένη στρατηγική. Σε ένα μήνα από σήμερα οι Ιταλοί θα κληθούν να απορρίψουν ή να εγκρίνουν, μέσω δημοψηφίσματος, τον νέο νόμο που διαχωρίζει οριστικά την σταδιοδρομία εισαγγελέων και δικαστών και περιορίζει την αυτορρύθμιση του δικαστικού κλάδου. Έναν νόμο που θέλησε και ψήφισε η συντηρητική πλειοψηφία.



Μεγάλο μέρος των δικαστικών, η αντιπολίτευση και πολλοί συνταγματολόγοι θεωρούν ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η εξουσία της κυβέρνησης έναντι της δικαιοσύνης, και να αποφεύγονται «ανεπιθύμητες» έρευνες και αποφάσεις. Οι δε υποστηρικτές της μεταρρύθμισης, επιμένουν ότι με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί «η πολιτικοποίηση των δικαστικών» και ότι δεν θα τους επιφυλάσσεται προνομιακή μεταχείριση, όταν κάνουν σημαντικά λάθη.

Οι προβλέψεις για το δημοψήφισμα

Σύμφωνα με τα τελευταία γκάλοπ το 53% των ερωτηθέντων προτίθεται να ψηφίσει υπέρ της επικύρωσης του νόμου, ενώ το υπόλοιπο 47% την θεωρεί επιζήμια και στηρίζει το «όχι». Όλα όμως είναι ακόμη ρευστά και πολλά θα εξαρτηθούν από το ποσοστό προσέλευσης. Η Τζόρτζια Μελόνι γνωρίζει ότι μια προσωπική της, άμεση κάθοδος στην αρένα του δημοψηφίσματος θα μπορούσε να βοηθήσει στην τελική έγκριση του νόμου. Ανεβάζει τους τόνους, αλλά γνωρίζει συγχρόνως ότι παίρνει και ένα μεγάλο ρίσκο. Ξέρει ότι σε περίπτωση ήττας πρόκειται να αποδυναμωθεί, να αυξηθούν οι εντάσεις με τους συμμάχους και ότι δεν αποκλείεται να αναγκαστεί να πάει σε πρόωρες εκλογές.



Η όλη υπόθεση μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τους εμπορικούς δασμούς, περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Μέρος της αντιπολίτευσης κατηγορεί την κυβέρνηση Μελόνι ότι το πραγματικό της πρότυπο είναι ακριβώς ο Ντόναλντ Τραμπ και η όλο και επιθετικότερη στρατηγική του ενάντια στη δικαστική εξουσία, με ουσιαστική αμφισβήτηση κάθε αυτόνομης δράσης της.

Πηγή: Deutsche Welle

