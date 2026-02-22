Το Παρίσι ζητά εξηγήσεις από τον πρέσβη των ΗΠΑ για τα σχόλια μετά τον θάνατο ακροδεξιού

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι καλεί τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι Τσαρλς Κούσνερ έπειτα από τα σχόλιά του σχετικά με τον θάνατο του ακτιβιστή της άκρας δεξιάς Κεντέν Ντεράνκ και κατήγγειλε εξωτερική ανάμειξη στις υποθέσεις της Γαλλίας.

Ο φοιτητής Κεντέν Ντεράνκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από ακροαριστερούς ακτιβιστές. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει τη Γαλλία.

Στην πρώτη επίσημη αντίδραση, η κυβέρνηση Τραμπ κατήγγειλε την Παρασκευή την πολιτική βία της άκρας αριστεράς και ζήτησε την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι, της οποίας ηγείται ο πατέρας του προεδρικού γαμπρού Τζάρεντ Κούσνερ, και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσαν ότι παρακολουθούν την υπόθεση και προειδοποίησαν με αναρτήσεις στο Χ ότι «ο βίαιος ριζοσπαστικός αριστερισμός βρίσκεται σε άνοδο» και πρέπει να αντιμετωπισθεί ως απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

«Όχι μαθήματα από τη διεθνή της αντίδρασης»

«Καλέσαμε τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σχόλιο για την τραγωδία αυτή (...) η οποία αφορά τη (γαλλική) εθνική κοινότητα», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στα μέσα France Info/France Inter/Le Monde.

«Αρνούμαστε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας (...) για πολιτικούς λόγους», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Η Γαλλία δε δέχεται μαθήματα σχετικά με τη βία, ιδίως από τη διεθνή της αντίδρασης», προειδοποίησε.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι σχολίασε επίσης τον θάνατο του Κεντέν Ντεράνκ προκαλώντας την αυστηρή ανάκλησή της στην τάξη από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος της ζήτησε «να σταματήσει να σχολιάζει αυτά που συμβαίνουν στις χώρες των άλλων».

Ο Τσαρλς Κούσνερ ανέλαβε τα καθήκοντα του πρεσβευτή της κυβέρνησης Τραμπ στη Γαλλία το περασμένο καλοκαίρι. Είναι η δεύτερη φορά που καλείται στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας. Στα τέλη του Αυγούστου του εκφράσθηκε η δυσαρέσκεια του Παρισιού για ανάρμοστη διπλωματική συμπεριφορά όταν επέκρινε «την απουσία επαρκούς δράσης κατά του αντισημιτισμού» από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Το επιτελείο του Ζαν-Νοέλ Μπαρό δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει την ημερομηνία της πρόσκλησης.

Λόγω απουσίας του Τσαρλς Κούσνερ, ο επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας πήγε στη θέση του στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Les informations, corroborées par le ministre français de l'Intérieur, selon lesquelles Quentin Deranque aurait été tué par des militants d'extrême gauche, devraient tous nous préoccuper.

L'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque… https://t.co/90BOijTxhR — U.S. Embassy France (@USEmbassyFrance) February 20, 2026

