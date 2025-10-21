Περιοδεία σε Κουβέιτ, Κατάρ και Ομάν ξεκινά ο Ερντογάν

Ο Ερντογάν ξεκινάει περιοδεία στις χώρες του Κόλπου, θα επισκεφθεί Κουβέιτ, Ομάν και Κατάρ με τους αναλυτές να εκτιμούν πως ο Τούρκος πρόεδρος διεκδικεί νέες επενδύσεις από τις χώρες του Κόλπου, προσπαθώντας να τονώσει την τουρκική οικονομία.

Το ταξίδι του ξεκινά από σήμερα μέχρι την Πέμπτη και έχει στόχο την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και τη βελτίωσή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Δελτίο Ειδήσεων ΝΤV: Ο πρόεδρος Ερντογάν ξεκινάει περιοδεία στις χώρες του Κόλπου,ο Ερντογάν θα ταξιδέψει στο Κουβέιτ, Κατάρ και Αμμάν στο Ομάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν ο πρόεδρος Ερντογάν την Τρίτη θα επισκεφθεί το Κουβέιτ, την Τετάρτη το Κατάρ και την Πέμπτη το Ομάν με στόχο την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και η ανάπτυξη τους.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών των Τουρκοκυπρίων ίσως βολεύουν την Άγκυρα»

Αναλύτρια αναφέρει πως ίσως η Άγκυρα βρει ευκαιρία επαναπροσέγγισης με την Ευρώπη

Mπαρτσίν Γινάτς, πολιτική αναλύτρια: «Τα αποτελέσματα των εκλογών βολεύουν την Άγκυρα. Τώρα ας ανησυχούν οι Ελληνοκύπριοι. Τα αποτελέσματα των εκλογών μπορεί στην πραγματικότητα να βολεύουν την (τουρκική) κυβέρνηση, η οποία είναι πολύ επιδέξια στο να εκμεταλλεύεται κάθε περίσταση. Στο επόμενο διάστημα, η προσέγγιση του Τουφάν Ερχιουρμάν στις διαπραγματεύσεις για την Κύπρο μπορεί να εξυπηρετήσει την επιθυμητή 'απόψυξη' των σχέσεων με την Ευρώπη για την Άγκυρα, η οποία επιδιώκει να βελτιώσει τις σχέσεις και με την ΕΕ μετά τις ΗΠΑ».

Ο πολιτικός αναλυτής Μουράτ Γετκίν αναφέρει πως «σε κάθε περίπτωση, ο Τουφαν Ερχιουρμάν, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, δεν απορρίπτει μια λύση δύο κρατών, επισημαίνει μόνο ότι η θητεία Τατάρ ήταν η μόνη περίοδος χωρίς διαπραγματεύσεις με τους Ελληνοκύπριους και λέει ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και πως αυτό θα γίνει σε συνεννόηση με την Τουρκία».

