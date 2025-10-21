Με οριακή πλειοψηφία στη Βουλή, η Σανάε Τακαΐτσι, πρόεδρος του δεξιού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, είναι από σήμερα η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), που κυβερνά την Ιαπωνία, υπέγραψε χθες συμφωνία συνασπισμού με ένα νέο κόμμα εταίρο, γεγονός που οδήγησε την ηγέτιδά του, την Σανάε Τακαΐτσι, να είναι από σήμερα, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιαπωνίας.

Η Τακαΐτσι διαδέχεται τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα.

Η Σανάε Τακαΐτσι νίκησε στις 4 Οκτωβρίου τον Σιντζίρο Κοϊζούμι στην επαναληπτική ψηφοφορία για την ηγεσία του κόμματος, αφού κανένας από τους πέντε υποψηφίους δεν κέρδισε την πλειοψηφία στον πρώτο γύρο.

Η Τακαϊτσι κέρδισε την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανοίγοντας το δρόμο για την ορκωμοσία της ως πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας αργότερα σήμερα.

Έλαβε 237 ψήφους, υπερβαίνοντας την πλειοψηφία των 465 εδρών της Βουλής. Χρειαζόταν 233 ψήφους για να κερδίσει την πλειοψηφία.

Η Τακαϊτσι πιθανότατα θα κερδίσει και τη λιγότερο ισχυρή άνω βουλή και θα ορκιστεί ως η 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας σήμερα το βράδυ, σημειώνει το Reuters.

Οι αγορές της Ιαπωνίας αντέδρασαν θετικά, με τον δείκτη Nikkei να σημειώνει άνοδο μετά την εκλογή της Τακαΐτσι.

Πηγή: skai.gr

