Γερμανία: Περικοπές από τα υπουργεία ζητά ο Κλινγκμπάιλ

Σε τροχιά εξοικονόμησης πόρων και προϋπολογισμών λιτότητας εισέρχεται και η νέα κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς, με τον Σοσιαλδημοκράτη υπ. Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλνα ανεβάζει ταχύτητες ενόψει του σχέδιου προϋπολογισμού για το 2025 που θα παρουσιαστεί στις 25 Ιουνίου, μαζί μάλιστα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026.

Σημειωτέον ότι η Γερμανία προς το παρόν κινείται με έναν προσωρινό προϋπολογισμό, ενώ η προηγούμενη τρικομματική κυβέρνηση υπό τον Όλαφ Σολτς κατέρρευσε ακριβώς επειδή υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2025.

Παρά το Ειδικό Ταμείο Υποδομών ύψους 500 δις και την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από το συνταγματικό χρεόφρενο, ο Λαρς Κλινγκμπάιλ ζητά τώρα από όλα τα υπουργεία να παρουσιάσουν προτάσεις περικοπών στους επιμέρους προϋπολογισμούς με όλες τις δαπάνες να μπαίνουν εξονυχιστικά στο μικροσκόπιο.

Όπως παρατηρεί η ιστοσελίδα tagesschau.de αντίστοιχες εκκλήσεις για εξοικονόμηση πόρων προς τα ομοσπονδιακά υπουργεία δεν είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη, όμως το γεγονός ότι η Γερμανία εδώ και μήνες ουσιαστικά δεν έχει «κανονικό προϋπολογισμό» είναι ένα στοιχείο που προκαλεί πρόσθετη πίεση.

Πάντως οι προβλέψεις για τα έσοδα της κυβέρνησης Μερτς τα επόμενα χρόνια δεν βοηθούν προς το παρόν τους σχεδιασμούς του υπ. Οικονομικών. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις μέχρι το 2029 ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός θα έχει μειωμένα έσοδα κατά 33,3 δις ευρώ σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση του περασμένου Οκτωβρίου.

Πηγή: Deutsche Welle

