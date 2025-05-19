Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συναντήθηκε σήμερα στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα 14ο, που είναι ο πρώτος ηγέτης της παγκόσμιας Καθολικής Εκκλησίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στον οποίο επέδωσε επίσημη πρόσκληση να επισκεφθεί τις ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Πάπας Λέων έκανε δεκτό σήμερα το πρωί σε ακρόαση στο Βατικανό τον αντιπρόεδρο Βανς. "Ήταν μια καλή, παραγωγική συνάντηση", δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ. Η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι ο Τραμπ ελπίζει να δει τον Λέοντα 14ο στην Ουάσινγκτον "μόλις θα μπορέσει να έρθει".

Ο Βανς ο οποίος είχε επικριθεί σκληρά από τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο για την σκληρή γραμμή στην μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, επέδωσε στον Πάπα μία επιστολή, λέγοντας ότι είναι από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, οι οποίοι «σας προσκαλούν να έρθετε».

Ο Πάπας καθήμενος απέναντι από τον Βανς στο επίσημο γραφείο του στο Αποστολικό Παλάτι στο Βατικανό, πήρε την επιστολή και ακούσθηκε να λέει: «κάποια στιγμή», σύμφωνα με το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Βατικανό.

Το Βατικανό δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα να σχολιάσει το θέμα της πρόσκλησης.

Η Αγία Έδρα με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι ο Βανς και ο Πάπας Λέων συναντήθηκαν, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις συζητήσεις τους. Εκπρόσωπος του Βανς δήλωσε ότι συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο πριν προστεθεί ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι επίσης καθολικός.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Βανς έδωσε στον Πάπα Λέοντα μια ναυτική φανέλα με μπλε και πορτοκαλί, της αμερικανικής ομάδας ποδοσφαίρου Chicago Bears, στην οποία αναγράφονταν το όνομα του «Πάπας Λέων», και ο αριθμός «XIV».

Μετά τη συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα, ο Βανς συναντήθηκε με αξιωματούχους της Κρατικής Γραμματείας του Βατικανού, του κορυφαίου διπλωματικού γραφείου της Εκκλησίας. Ένα κείμενο του Βατικανού χαρακτήρισε τις συνομιλίες αυτές «εγκάρδιες».

«Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ορισμένα τρέχοντα διεθνή ζητήματα, που ζητούν τον σεβασμό του ανθρωπιστικού και του διεθνούς δικαίου στις περιοχές των συγκρούσεων και την εξεύρεση λύσης με διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης του Βατικανού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

